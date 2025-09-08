"NAPADAČI MOGU DA VAM IGRAJU ZATVORENIH OČIJU!" Tomas Tuhel uoči meča Srbija - Engleska

Selektor reprezentacije Engleske, Tomas Tuhel, obratio se medijima pred meč sa Srbijom u kvalifikacijama za Mundijal.

Foto: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Ima kritika javnosti na račun Tuhela zbog ne tako blistave utakmice protiv Andore.

- Hajde da vidimo kako će se utakmica odigrati. Spremni smo za najbolju verziju Srbije. Sportska zemlja, neverovatni u svim sportovima, toliko talenta… Suočićemo se sa talentom, emocijama, punim tribinama… - rekao je Tuhel i odmah dodao da će Albion na teren u sličnom sastavu kao protiv Andore:

- Neće biti velikih promena, eventualno sitnih. Svi zaslužuju neki minut. Nisu svi u ritmu da mogu da igraoju po 90 minuta na svaka tri dana. Svi su dostupni. Svi su trenirali.

Problem Engleza predstavlja kada protivniče ekipe igraju "bunker".

- Ide nam bolje (nošenje sa niskim blokom prim. aut.). Ako budemo agresivni, ako uložimo neophodan trud bez lopte... Svaki tim igra drugačije, ostavlja različit prostor između linija… Moramo da koristimo prednosti prostora koji nam ostave. Teško je srušiti nizak blok, to nije tajna, ali napredujemo, zadovoljan sam treninzima, stavom i mislim da dolazimo tamo gde želimo da budemo.

Poštovanje koje je prema Srbiji kao sportskoj naciji pokazao već u prvoj rečenici, Tuhel je prolongirao i u nastavku konferencije, posle pitanja na koga je tačno mislio kada je pričao o srpskim uspesima i talentu.

- Teniser mi je bio na umu (smeh). Ali generalno, timovi su vam uspešni, igrači vam igraju u vrhunskim ligama i klubovima. Kada analiziramo Srbiju kao rivala, vidimo kvalitet, svesni smo ga. To je ono lepo što internacionalni fudbal donosi. Igrate fleksibilno kada imate loptu… Gradite akcije iz zadnje linije, imate brze odgovore, kao i ving bekove sa dobrim centaršutem, obojica igraju levom nogom. Napadači mogu da vam igraju zatvorenih očiju, znaju kako se onaj drugi kreće.

Da li bi Englezi bili zadovoljni bodom?

- Pitajte me nakon meča, ali ovde smo da pobedimo. Nikada nećemo biti arogantni i bez poštovanja, svima morate da pokažete poštovanje. Srbija ga svakako zaslužuje. Potrebna nam je vrhunska partija da dođemo do cilja.

Engleska javnost jedna je od najsurovijih u evropskom fudbalu, jer su očekivanja svaki put najviša i stoga se i pobedama uvek gleda u zube. Ali Tuhel uživa.

- Privilegija je. To je san. Nije teško. To je izazov koji sam želeo. Volim svaki minut. Uz to naravno dolazi ispitivanje, krtika, mnogo različitih mišljenja, ali raditi sa ovim ljudima i igračima je privilegija - zaključio je Nemac.

Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

