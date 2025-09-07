CRVENA ZVEZDA OSTALA BEZ MILIONA: Strancu propao transfer u Rusiju
CRVENA zvezda će na jesen igrati u Ligi Evrope, a šampion Srbije je odlučio da proda "višak" igrača.
Jedan od onih koji su na izlaznim vratima je Jegor Prucev.
Interesovanje za Zvezdinog krilnog igrača je pokazao ruski Akron, koji je poslao konkretnu ponudu koja je delovala primamljivo srpskom šampionu i očekivalo se da će Zvezda inkasirati milion evra na ime obeštećenja.
Ali, ruski portal ''Sport24'' preneo je svoja najnovija saznanja da je dogovor - propao i da od transfera Pruceva u Akron neće biti ništa.
- Dogovor je propao iz više razloga. Prvo, sam igrač je odbio transfer. Takođe, prema izvoru bliskom Crvenoj zvezdi, uprkos činjenici da su strane prvobitno razgovarale o iznosu transfera od milion evra, Akron je pre nekoliko dana smanjio ponudu na 600 hiljada evra, što kategorički nije odgovaralo srpskom klubu.
Klub iz Rusije je bio spreman da ponudi Prucevu trogodišnji ugovor, ali do zaključenja sporazuma neće doći. Sam igrač ne namerava da se vraća u Rusiju i želi da nastavi karijeru isključivo u evropskim prvenstvima, piše Sport24.
Prucev je prošle sezone odigrao 13 utakmica za Crvenu zvezdu i zabeležio 2 asistencije.
