SKANDAL PRED MEČ LETONIJA - SRBIJA! Zabranjeni srpski dresovi, šalovi, zastave!
Nešto manje od dva sata pre početka ove utakmice u Rigi, ispred stadiona na kom će se odigrati ova utakmica nastao je veliki skandal od strane domaćina.
Nešto manje od dva sata pre početka ove utakmice u Rigi, ispred stadiona na kom će se odigrati ova utakmica nastao je veliki skandal od strane domaćina.
Naime, obezbeđenje ispred stadiona iz nepoznatih razloga ne dozvoljava ulaz našim navijačima koji na sebi imaju obeležja Srbije.
Oni zahtevaju od naših navijača da skinu sa sebe svako moguće obeležje Srbije - dres, majicu, šal, kačket, dok ni zastavu ne mogu da unesu na tribine... Zaista sramotno od strane domaćina.
(Kurir)
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)
Sport je zadesila tragedija.
05. 09. 2025. u 15:51
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
Komentari (0)