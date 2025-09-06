SKANDAL PRED MEČ LETONIJA - SRBIJA! Zabranjeni srpski dresovi, šalovi, zastave!

Nešto manje od dva sata pre početka ove utakmice u Rigi, ispred stadiona na kom će se odigrati ova utakmica nastao je veliki skandal od strane domaćina.

FOTO: Tanjug

Naime, obezbeđenje ispred stadiona iz nepoznatih razloga ne dozvoljava ulaz našim navijačima koji na sebi imaju obeležja Srbije.

Oni zahtevaju od naših navijača da skinu sa sebe svako moguće obeležje Srbije - dres, majicu, šal, kačket, dok ni zastavu ne mogu da unesu na tribine... Zaista sramotno od strane domaćina.

(Kurir)