"DOŠLI SMO, BRE, DA POBEDIMO!" Dragan Stojković Piksi u Rigi pred Letonija - Srbija u borbi za Mundijal
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas pred utakmicu protiv Letonije da njegova ekipa mora ozbiljno da shvati protivnika i dodao da su "orlovi" u Rigu došli da pobede.
Fudbaleri Srbije igraće u subotu od 15 časova u Rigi protiv selekcije Letonije u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
"Glavna opasnost protiv Letonije može biti ako protivnika shvatimo neozbiljno. To može biti problem, ali verujem da do toga neće doći. Imamo poštovanje prema svima u grupi. Upoznati smo sa kvalitetima Letonije, naša ekipa će biti potpuno spremna. Ono što mi želimo je da odigramo dobro. Došli smo, bre, u Rigu po pobedu, da se ne lažemo", rekao je Stojković na konferenciji za medije.
On je naveo da je utakmica protiv Letonije u ovom trenutku najvažnija za njegovu ekipu i dodao će o Engleskoj pričati posle sutrašnjeg meča.
"Profesionalizam dostiže neki vrhunac. I u tom nekom prostoru vi nemate prostora za emocije. To je suvi profesionalizam, veliko zadovoljstvo da igrate za svoju državu i reprezentaciju. Igrači moraju da znaju da se nose i u pobedi, ali i te kako više da se nose u porazu. Da, činjenica je da rezultati koje smo viđali ranije, da nas to tera da budemo izuzetno ozbiljni i oprezni protiv timova, ma kako se oni zvali. U suprotnom vas sve vodi u ambis", izjavio je selektor Srbije.
"Velika je čast što sam selektor repezentacije, što prezentujem svoju zemlju, zato sam ovde. Dajem sve od sebe da učim svoje igrače, da predstavim zemlju i napravim dobar rezultat. Nadam se da ćemo doneti dobar rezultat našoj zemlji. Mnogo velikih ekipa po tradiciji, kvalitetu, milijardama koje su ulagali nisu otišle na velika prvenstva, a mi kao mala zemlja smo uspeli da vežemo dva takmičenja. To što nismo napravili veći rezultat je stvar analize i istrpeli smo kritike što je normalno, ali nastavljamo da se borimo", dodao je Stojković.
On je naveo da su svi igrači zdravi i spremni za utakmicu.
"Nema nikakvih primedbi od ponedeljka, svi su raspoloženi i dobro su trenirali. Trener je srećan zbog toga, kada ne mora da prilazi i kada igrači ne daju informacije koje ne želi da čuje. Daj Bože da lekara ne gledam više do kraja", izjavio je selektor Srbije.
Stojković je poželeo sreću košarkašima Srbije koji sutra u Rigi igraju u osmini finala Evropskog prvenstva protiv Finske.
PIKSI OTKRIO! Zbog čega nema Vanje Milinković Savića i zašto neće gledati košarkaše u Rigi
KAD PIKSI ZOVE... Ognjen Ugrešić o dolasku u reprezentaciju Srbije
Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Srbija
|2
|1
|1
|0
|3:0
|4
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
