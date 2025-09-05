"BOMBA" NA BANOVOM BRDU! Bivši fudbaler Bajer Leverkuzena novi je igrač Čukaričkog
Nekadašnji fudbaler Bajer Leverkuzena, Matija Marsenić, novo je pojačanje Čukaričkog.
Na Banovo brdo je stigao iz Gornjika iz Zabrežja u koji je prešao prošle zime nakon rastanka s Bajerom. I to taman nakon što je kod Ćabija Alonsa počeo da trenira sa prvim timom i igra neke nezvanične prijateljske mečeve.
Reč je o veznom fudbaleru rođenom 2005. godine u Beranama koji je stasavao u Nemačkoj.
Međutim, na proleće 2024, a na 16 ranijih utakmica za U19 tim u toj sezoni Marsenić je kao centralni vezni dao dva i namestio četiri gola, a onda mu je pukao ukršteni ligament kolena i od tada nikako da se vrati u prepoznatljivu formu.
Sada će na Banovom brdu pokušati da "oživi" karijeru.
