NE CVETA CVEĆE NAKON ALONSA: Bajer našao zamenu za Ten Haga
Australijski fudbalski stručnjak Angelos Postekoglu kandidat je za novog trenera Bajera iz Leverkuzena, prenose nemački mediji.
Ekipa iz Leverkuzena je trenutno bez trenera, pošto je holandski stručnjak Erik ten Hag pre nekoliko dana dobio otkaz.
Postekoglu je prošle sezone sa Totenhenom osvojio Ligu Evrope, što je londonskom klubu donelo plasman u Ligu šampiona. Međutim, australijski stručnjak je početkom juna dobio otkaz, pošto je Totenhem sezonu u Premijer ligi završio na 17. mestu na tabeli.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Skaj Nemačka navodi da bi Postekoglu bio dobro rešenje za Bajer, koji se nalazi u periodu tranzicije zbog velikih promena u igračkom kadru. Klub iz Leverkuzena bi početkom naredne nedelje trebalo da objavi ko će da bude novi šef stručnog štaba.
Postekoglu (60) je pre Totenhema, između ostalih trenirao i Seltik, Jokohamu i reprezentaciju Australije.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)