NE CVETA CVEĆE NAKON ALONSA: Bajer našao zamenu za Ten Haga

Aleksandar Ilić

04. 09. 2025. u 15:31

Australijski fudbalski stručnjak Angelos Postekoglu kandidat je za novog trenera Bajera iz Leverkuzena, prenose nemački mediji.

Tanjug/AP

Ekipa iz Leverkuzena je trenutno bez trenera, pošto je holandski stručnjak Erik ten Hag pre nekoliko dana dobio otkaz.

Postekoglu je prošle sezone sa Totenhenom osvojio Ligu Evrope, što je londonskom klubu donelo plasman u Ligu šampiona. Međutim, australijski stručnjak je početkom juna dobio otkaz, pošto je Totenhem sezonu u Premijer ligi završio na 17. mestu na tabeli.

Skaj Nemačka navodi da bi Postekoglu bio dobro rešenje za Bajer, koji se nalazi u periodu tranzicije zbog velikih promena u igračkom kadru. Klub iz Leverkuzena bi početkom naredne nedelje trebalo da objavi ko će da bude novi šef stručnog štaba.

Postekoglu (60) je pre Totenhema, između ostalih trenirao i Seltik, Jokohamu i reprezentaciju Australije.

