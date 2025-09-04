VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Crvena zvezda poslala spisak igrača za Ligu Evrope, tu je jedno i neočekivano ime

Crvena zvezda je dostavila UEFA zvaničan spisak fudbalera na koje trener Vladan Milojević računa u grupnoj fazi Lige Evrope.

I dok nema većih iznenađenja kada je reč o imenima, pažnju privlači činjenica da su među prijavljenima i igrači čija se budućnost u klubu i dalje dovodi u pitanje.

Za razliku od prethodnih sezona, kada su zbog velike konkurencije neki prvotimci morali da ostanu van liste, ovoga puta crveno-beli nisu imali problem sa viškom igrača. Ipak, interesantno je da su na spisku i stranci za koje se intenzivno spekuliše da bi mogli napustiti Marakanu u narednim danima.

Tako su među licenciranima za Ligu Evrope i Šerif Endijae, Felisio Milson i Piter Olajinka – fudbaleri koji se već neko vreme nalaze na radaru drugih klubova i koji su označeni kao potencijalni odlasci tokom završnice prelaznog roka.

Na tzv. B listi UEFA našli su se mladi talenti Aleksa Damjanović (16), Luka Zarić (16), Vasilije Kostov (17), Jovan Šljivić (19), Adem Avdić (17), kao i već provereni defanzivac Stefan Leković (21).

Zvezdin spisak za Ligu Evrope:

GOLMANI: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša.

ODBRANA: Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković.

VEZNI RED: Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Šavi Babika.

NAPAD: Šerif Endijaje, Piiter Olajinka, Bruno Duarte, Aleksa Damjanović, Luka Zarić, Marko Arnautović.