STIGAO POZIV KOJI SE NE ODBIJA! Šerif Endijae hitno napušta Beograd
Snažni napadač napušta Marakanu.
Naime, dok je još uvek neizvesna sudbina napadača u Crvenoj zvezdi, na adresu šampiona Srbije je stiglo pismo u kojem se navodi da će Senegalac morati da napusti Marakanu.
Tačnije, Šerif Endiaje našao se među izabranicima selektora Papea Čaua za predstojeće kvalifikacione mečeve protiv Sudana i DR Konga.
Napadač crveno-belih, koji je u prethodnoj sezoni bio najbolji strelac Superlige, nastavlja da dobija poverenje u jednoj od najjačih afričkih selekcija. Iako još uvek čeka na prvi gol u dresu Lavova Terange, pet nastupa na reprezentativnom nivou potvrđuju da se Endiaje sve više učvršćuje u konkurenciji.
Pred njim nisu laki izazovi, jer su mu direktni rivali u napadu proverena imena poput Bulaja Dije i Nikolasa Džeksona, ali njegove partije u Zvezdi jasno pokazuju da zaslužuje prostor i u nacionalnom timu.
