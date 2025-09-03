STIGAO POZIV KOJI SE NE ODBIJA! Šerif Endijae hitno napušta Beograd

Snažni napadač napušta Marakanu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, dok je još uvek neizvesna sudbina napadača u Crvenoj zvezdi, na adresu šampiona Srbije je stiglo pismo u kojem se navodi da će Senegalac morati da napusti Marakanu.

Tačnije, Šerif Endiaje našao se među izabranicima selektora Papea Čaua za predstojeće kvalifikacione mečeve protiv Sudana i DR Konga.

Napadač crveno-belih, koji je u prethodnoj sezoni bio najbolji strelac Superlige, nastavlja da dobija poverenje u jednoj od najjačih afričkih selekcija. Iako još uvek čeka na prvi gol u dresu Lavova Terange, pet nastupa na reprezentativnom nivou potvrđuju da se Endiaje sve više učvršćuje u konkurenciji.

Pred njim nisu laki izazovi, jer su mu direktni rivali u napadu proverena imena poput Bulaja Dije i Nikolasa Džeksona, ali njegove partije u Zvezdi jasno pokazuju da zaslužuje prostor i u nacionalnom timu.

