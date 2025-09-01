"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

Naime, kako prenosi ruski "Sport ekspres", predsednik kluba Inguljec, Aleksandar Povoroznjuk, kritikovao je predsednika Ukrajinskog fudbalskog saveza (UAF) Andreja Ševčenka i to prilično oštro, a javno.

Pomenuti funkcioner je nezadovoljan činjenicom da Rusija pretiče Ukrajinu na rang listama, uprkos tome što je diskvalifikovana sa međunarodnih turnira. Ali, ne samo zbog toga...

U sve je upleten i Pafos, kiparski klub koji je sprečio da Crvena zvezda igra UEFA Ligu šampiona...

Šta je rekao Povoroznjuk?

Predsednik Inguljeca smatra neprihvatljivim da prvi put posle mnogo godina nema nijednog predstavnika ukrajinskog fudbala u Ligi šampiona. Ali, to je samo vrh ledenog brega...

- Ukrajinska ženska reprezentacija nije otišla na zvaničnu utakmicu jer devojke nisu stigle da na vreme dobiju vize. Možete li vi to da zamislite? Pod kojim predsednikom UAF-a se tako nešto desilo? Doživeli smo i da niko iz Ukrajine ne igra u Ligi šampiona. Rusija nas pretiče na rang listi, a ona čak ni ne igra! Kako ovo nije sramotno?! - pitao je on u intervjuu za Jutjub kanal „Stop korupciji“.

Funkcioner je bio posebno ogorčen pitanjem finansiranja. On je izjavio da, za razliku od prethodnog šefa UAF-a Andrija Pavelka, koji je, prema njegovim rečima, „krao, ​​ali nije primao platu“, sadašnji predsednik Ševčenko prima 3,5 miliona grivni (oko 7.214 evra) mesečno. Prema Povoroznjuku, takve isplate su neprihvatljive u uslovima vanrednog stanja koje je uvedeno u zemlji.

- Ševčenko prima 3,5 miliona mesečno. Zar se ne boji Boga? Zar se ne stidi? Da sam na njegovom mestu, jednostavno bih se stideo! - dodao je Povoroznjuk.

Ukrajina bez Lige šampiona, Pafos "krivac"

Na rang listi UEFA, ukrajinski klubovi zauzimaju 28. mesto, a ruski klubovi uopšte nisu daleko — 30. su. Na rang listi FIFA, ukrajinska reprezentacija je na 26. mestu, dok je ruska reprezentacija na 35. Međutim, u poslednjim ažuriranjima, Rusi su osvojili više bodova.

Takođe, prvi put od sezone 2005/06, glavna faza Lige šampiona biće održana bez učešća timova iz Ukrajine. U kvalifikacijama za to nadmetanje, zemlju je predstavljao Dinamo Kijev, koji je izgubio u trećem kolu kvalifikacija od Pafosa sa Kipra. On je potom eliminisao Zvezdu.

U poslednjoj fazi kvalifikacija za Ligu Evrope, Kijevljani su izgubili od Makabija iz Tel Aviva i prebačeni su u Ligu konferencija, gde će Ukrajinu predstavljati i Šahtjor, koji u istoj eliminacionoj fazi Lige Evrope nije uspeo da pobedi grčki Panatinaikos.

