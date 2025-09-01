SAMO DVE UTAKMICE I OTKAZ: Bajer Leverkuzen se rastao sa bivšim trenerom Mančester junajteda
PROŠLA su samo dva kola u Bundesligi, a već se dogodila prva smena trenera.
Bajer Leverkuzen se rastao se Erikom ten Hagom koji je osvojio samo jedan bod u uvodne dve runde nemačkog prvenstva.
"Farmaceuti" su najpre kod kuće poraženi od Hofenhajma (1:2), da bi potom u Bremenu protiv Verdera odigrali nerešeno - 3:3.
Na toj utakmici su imali prednost 1:3 i igrača više. Ipak, ni to im nije bilo dovoljno da ostvare trijumf.
Jedinu pobedu na klupi Leverkuzena ostvario je u Kupu Nemačke protiv niželigaša Grosaspaha (4:0).
Bajer u 3. kolu Bundeslige dočekuje Ajntraht i ostaje da se vidi ko će biti na klupi ovog kluba.
