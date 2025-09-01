SAMO DVE UTAKMICE I OTKAZ: Bajer Leverkuzen se rastao sa bivšim trenerom Mančester junajteda

PROŠLA su samo dva kola u Bundesligi, a već se dogodila prva smena trenera.

FOTO: Tanjug/AP

Bajer Leverkuzen se rastao se Erikom ten Hagom koji je osvojio samo jedan bod u uvodne dve runde nemačkog prvenstva.

"Farmaceuti" su najpre kod kuće poraženi od Hofenhajma (1:2), da bi potom u Bremenu protiv Verdera odigrali nerešeno - 3:3.

Na toj utakmici su imali prednost 1:3 i igrača više. Ipak, ni to im nije bilo dovoljno da ostvare trijumf.

Jedinu pobedu na klupi Leverkuzena ostvario je u Kupu Nemačke protiv niželigaša Grosaspaha (4:0).

Bajer u 3. kolu Bundeslige dočekuje Ajntraht i ostaje da se vidi ko će biti na klupi ovog kluba.

Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.



Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“