SAMO DVE UTAKMICE I OTKAZ: Bajer Leverkuzen se rastao sa bivšim trenerom Mančester junajteda

Časlav Vuković

01. 09. 2025. u 12:27

PROŠLA su samo dva kola u Bundesligi, a već se dogodila prva smena trenera.

FOTO: Tanjug/AP

Bajer Leverkuzen se rastao se Erikom ten Hagom koji je osvojio samo jedan bod u uvodne dve runde nemačkog prvenstva.

"Farmaceuti" su najpre kod kuće poraženi od Hofenhajma (1:2), da bi potom u Bremenu protiv Verdera odigrali nerešeno - 3:3. 

Na toj utakmici su imali prednost 1:3 i igrača više. Ipak, ni to im nije bilo dovoljno da ostvare trijumf.

Jedinu pobedu na klupi Leverkuzena ostvario je u Kupu Nemačke protiv niželigaša Grosaspaha (4:0).

Bajer u 3. kolu Bundeslige dočekuje Ajntraht i ostaje da se vidi ko će biti na klupi ovog kluba.

