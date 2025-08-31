PROTIVNIK ZVEZDE U LIGI EVROPE ODIGRAO LOŠ DERBI: Seltik bezopasan na meču protiv Rendžersa

Fudbaleri Seltika, prvi rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope, odigrali su nerešeno 0:0 na gostovanju večitom rivalu Rendžersu, u meču četvrtog kola škotske Premijer lige.

FOTO: EPA

Derbi Glazgova, popularni "Old firm derbi", 340. u prvenstvu, nije opravdao očekivanja, obe ekipe su više pažnje posvetile odbrani gola nego napadu. Rendžers u ukupnom skoru ima 129 pobeda, Seltik 118, a 93 utakmice su okončane remijima.

Uprkos činjenici da su obe ekipe izgubile po dva boda, remijem može da bude zadovoljniji Seltik, koji je ostao lider šampionata sa 10 bodova, čak šest više od Rendžersa koji je očajno otvorio novu sezonu, sa četiri remija u prva četiri kola.

Seltik će u prvom kolu Lige Evrope, 25. septembra, gostovati Crvenoj zvezdi.

