"BOMBA" JE ODJEKNULA! DŽejmi Vardi karijeru nastavlja u "Seriji A"
Džejmi Vardi prvi put posle 20 godina napušta Englesku i seli se u Italiju. Legendarni napadač Lestera postaje novi igrač Kremonezea.
Vardi je odigrao 500 mečeva za Lester i postigao okruglo 200 golova, a sada će imati priliku u njemu da uživaju italijanski ljubitelji fudbala.
U karijeri je igrao za još samo dva kluba, sa Halifaksom šestu ligu, a sa Flitvudom petu, pre nego je pojačao Lester 2012. godine, sa kojim je i 2016. godine osvojio Premijer ligu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Za reprezentaciju Engleske ima sedam pogodaka na 26 duela.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
TUGA U KAMPU REPREZENTACIJE SRBIJE: Preminula majka Nebojše Ilića
31. 08. 2025. u 13:27 >> 13:34
LUKA DONČIĆ JE HIT! Preuzeo ulogu trenera pa odbrusio saigraču (VIDEO)
31. 08. 2025. u 13:20
FIBA SE OGLASILA! Evo šta su poručili kapitenu Srbije - Bogdanu Bogdanoviću
31. 08. 2025. u 13:08
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)