"BOMBA" JE ODJEKNULA! DŽejmi Vardi karijeru nastavlja u "Seriji A"

Džejmi Vardi prvi put posle 20 godina napušta Englesku i seli se u Italiju. Legendarni napadač Lestera postaje novi igrač Kremonezea.

Foto: EPA-EFE/Catherine Ivill / POOL

Vardi je odigrao 500 mečeva za Lester i postigao okruglo 200 golova, a sada će imati priliku u njemu da uživaju italijanski ljubitelji fudbala.

U karijeri je igrao za još samo dva kluba, sa Halifaksom šestu ligu, a sa Flitvudom petu, pre nego je pojačao Lester 2012. godine, sa kojim je i 2016. godine osvojio Premijer ligu.

Za reprezentaciju Engleske ima sedam pogodaka na 26 duela.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“