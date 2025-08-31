SRBIN DOMINIRA U AMERICI: Bivši fudbaler Zvezde dvostruki strelac u MLS

Srpski fudbaler Dejan Joveljić bio je dvostruki strelac za Kanzas Siti u pobedi 4:2 nad Koloradom u američkoj MLS ligi.

FOTO: Profimedia

Bivši fudbaler Crvene zvezde dao je golove u 4. i 81. minutu i bio najzaslužniji za pobedu koja je Kanzas Sitiju ostavila nadu da može da se vrati u trku za plasman u plej-in Zapadne konferencije.

Joveljiću je ovo 16 gol u 26 utakmica MLS lige ove sezone, pa trenutno deli treće mesto na listi najboljih strelaca lige. Prvi je Sem Saridž iz Nešvila sa 20, a drugi Leo Mesi iz Majamija sa 19 golova.

Za Kanzas Siti je noćas od 89. minuta igrao još jedan Srbin, Nemanja Radoja.

