ZADOVOLJIO UPRAVU FIORENTINE: Mojze Kin potpisao novi ugovor
Italijanski fudbaler Mojze Kin produžio je ugovor sa Fiorentinom do 30. juna 2029. godine, saopštio je danas taj klub.
Kin (25) je prošle godine došao u Fiorentinu i na 46 utakmica u svim takmičenjima postigao je 25 golova, uz pet asistencija.
"Želim da se zahvalim predsedniku Roku Komisu i upravi na svoj podršci koju su mi pružili od kako sam došao u Firencu. Svi su pokazali veliko poverenje u mene i nisam želeo nikoga da razočaram, pa sam dao sve od sebe. Takođe želim da se zahvalim našim navijačima na svoj njihovoj ljubavi i podršci", rekao je Kin, a prenosi sajt kluba.
Italijanski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Juventus, Veronu, Everton i Pari Sen Žermen.
On je u dresu reprezentacije Italije upisao 21 utakmicu i postigao sedam golova.
