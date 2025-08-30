ZADOVOLJIO UPRAVU FIORENTINE: Mojze Kin potpisao novi ugovor

Italijanski fudbaler Mojze Kin produžio je ugovor sa Fiorentinom do 30. juna 2029. godine, saopštio je danas taj klub.

FOTO: A. Ilić

Kin (25) je prošle godine došao u Fiorentinu i na 46 utakmica u svim takmičenjima postigao je 25 golova, uz pet asistencija.

"Želim da se zahvalim predsedniku Roku Komisu i upravi na svoj podršci koju su mi pružili od kako sam došao u Firencu. Svi su pokazali veliko poverenje u mene i nisam želeo nikoga da razočaram, pa sam dao sve od sebe. Takođe želim da se zahvalim našim navijačima na svoj njihovoj ljubavi i podršci", rekao je Kin, a prenosi sajt kluba.

Italijanski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Juventus, Veronu, Everton i Pari Sen Žermen.

On je u dresu reprezentacije Italije upisao 21 utakmicu i postigao sedam golova.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“