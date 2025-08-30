Fudbal

TOTENHEM SE POJAČAO IZ BUNDESLIGE: Ćavi Simons stigao u London i Premijer ligu

Танјуг

30. 08. 2025. u 09:05

HOLANDSKI fudbaler Ćavi Simons novi je igrač Totenhema, saopštio je danas engleski klub.

ТОТЕНХЕМ СЕ ПОЈАЧАО ИЗ БУНДЕСЛИГЕ: Ћави Симонс стигао у Лондон и Премијер лигу

Foto: EPA-EFE/Isaac Fontana

Ovaj 22-godišnjak je sa "pevcima" potpisao dugoročni ugovor i nosiće dres sa brojem sedam. Tim iz Londona je krilnog napadača doveo iz Lajpciga za 60 miliona evra, prenosi "Bi-Bi-Si".

- Veoma sam srećan i jedva čekam da počnem da igram. Totenhem je sjajan klub i kada sam upoznao glavnog trenera, odmah sam znao da je ovo pravo mesto za mene. Doprineću svojom igrom timu, uz naporan rad i disciplinu. Uradiću sve što mogu da pomognem timu da pobeđujemo i obradujemo navijače - rekao je Simons, a prenosi sajt kluba.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Holandski fudbaler je u prethodne dve sezone upisao 78 utakmica za Lajpcig na kojima je zabeležio 22 gola i 24 asistencije. On je odigrao 28 mečeva za reprezentaciju Holandije i postigao pet golova.

Totenhem se nalazi na drugom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova posle dva kola Premijer lige, a u subotu od 16 časova će dočekati Bornmut.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu