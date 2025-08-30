TOTENHEM SE POJAČAO IZ BUNDESLIGE: Ćavi Simons stigao u London i Premijer ligu

HOLANDSKI fudbaler Ćavi Simons novi je igrač Totenhema, saopštio je danas engleski klub.

Ovaj 22-godišnjak je sa "pevcima" potpisao dugoročni ugovor i nosiće dres sa brojem sedam. Tim iz Londona je krilnog napadača doveo iz Lajpciga za 60 miliona evra, prenosi "Bi-Bi-Si".

- Veoma sam srećan i jedva čekam da počnem da igram. Totenhem je sjajan klub i kada sam upoznao glavnog trenera, odmah sam znao da je ovo pravo mesto za mene. Doprineću svojom igrom timu, uz naporan rad i disciplinu. Uradiću sve što mogu da pomognem timu da pobeđujemo i obradujemo navijače - rekao je Simons, a prenosi sajt kluba.

Holandski fudbaler je u prethodne dve sezone upisao 78 utakmica za Lajpcig na kojima je zabeležio 22 gola i 24 asistencije. On je odigrao 28 mečeva za reprezentaciju Holandije i postigao pet golova.

Totenhem se nalazi na drugom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova posle dva kola Premijer lige, a u subotu od 16 časova će dočekati Bornmut.

