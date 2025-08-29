UEFA NA OVO NIJE RAČUNALA: Dinamo izbegao Zvezdu, ali Hrvati ipak dolaze u Srbiju!
Dinamo iz Zagreba danas je na žrebu saznao rivale u Ligi Evrope, strepela je UEFA da bi mogli da izvuku Crvenu zvezdu, ali...
Ipak postoje velike šanse da Zagrepčani zaigraju na tlu Srbije.
Najtrofejniji fudbalski klub Hrvatske dočekaće Betis, Fenerbahče, FCSB, Seltu iz Viga, a gostovati Lilu, Makabiju iz Tel Aviva, Midtjilandu i Malmeu...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kako prenosi portal "Jutarnji.hr" zbog rata u Izraelu Makabi iz Tel Aviva domaće mečeve igrao je prošle sezone na neutralnom terenu - onom u Bačkoj Topoli.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
-Sada je pitanje hoće li i u grupnoj fazi igrati tamo, ili će UEFA, Dinamo ili neko treći proceniti da je to ipak bezbedonosni rizik, piše hrvatski portal.
Hrvatski klub u Srbiji - UEFA sigurno nije računala na ovako nešto...
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
SKANDAL! Evrobasket poručio: Nikola Jokić NIJE NAJBOLjI dodavač među evropskim centrima!
Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal, a pred taj meč se na Evrobasketu desilo nešto neočekivano.
29. 08. 2025. u 19:23
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)