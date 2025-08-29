Fudbal

UEFA NA OVO NIJE RAČUNALA: Dinamo izbegao Zvezdu, ali Hrvati ipak dolaze u Srbiju!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 21:40

Dinamo iz Zagreba danas je na žrebu saznao rivale u Ligi Evrope, strepela je UEFA da bi mogli da izvuku Crvenu zvezdu, ali...

УЕФА НА ОВО НИЈЕ РАЧУНАЛА: Динамо избегао Звезду, али Хрвати ипак долазе у Србију!

Foto Profimedia

Ipak postoje velike šanse da Zagrepčani zaigraju na tlu Srbije. 

Najtrofejniji fudbalski klub Hrvatske dočekaće Betis, Fenerbahče, FCSB, Seltu iz Viga, a gostovati Lilu, Makabiju iz Tel Aviva, Midtjilandu i Malmeu... 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kako prenosi portal "Jutarnji.hr" zbog rata u Izraelu Makabi iz Tel Aviva domaće mečeve igrao je prošle sezone na neutralnom terenu - onom u Bačkoj Topoli. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

-Sada je pitanje hoće li i u grupnoj fazi igrati tamo, ili će UEFA, Dinamo ili neko treći proceniti da je to ipak bezbedonosni rizik, piše hrvatski portal.

Hrvatski klub u Srbiji - UEFA sigurno nije računala na ovako nešto...

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!