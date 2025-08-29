UEFA NA OVO NIJE RAČUNALA: Dinamo izbegao Zvezdu, ali Hrvati ipak dolaze u Srbiju!

Dinamo iz Zagreba danas je na žrebu saznao rivale u Ligi Evrope, strepela je UEFA da bi mogli da izvuku Crvenu zvezdu, ali...

Foto Profimedia

Ipak postoje velike šanse da Zagrepčani zaigraju na tlu Srbije.

Najtrofejniji fudbalski klub Hrvatske dočekaće Betis, Fenerbahče, FCSB, Seltu iz Viga, a gostovati Lilu, Makabiju iz Tel Aviva, Midtjilandu i Malmeu...

Kako prenosi portal "Jutarnji.hr" zbog rata u Izraelu Makabi iz Tel Aviva domaće mečeve igrao je prošle sezone na neutralnom terenu - onom u Bačkoj Topoli.

-Sada je pitanje hoće li i u grupnoj fazi igrati tamo, ili će UEFA, Dinamo ili neko treći proceniti da je to ipak bezbedonosni rizik, piše hrvatski portal.

Hrvatski klub u Srbiji - UEFA sigurno nije računala na ovako nešto...

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“