ONI ĆE NA MEGDAN SRBIJI: Tomas Tuhel objavio spisak Engleske za mečeve sa "orlovima" i Andorom

Časlav Vuković

29. 08. 2025. u 13:54

SELEKTOR Engleske Tomas Tuhel objavio je spisak fudbalera za mečeve protiv Andore i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Foto: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

On će računati na 24 igrača za pomenut duele.

Na spisku su:

Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford;
Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Toni Livramento, Đed Spens, Džon Stouns;
Vezni igrači: Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Adam Vorton, Morgan Rodžers, Dekan Rajs.
Napadači: Hari Kejn, Ebereči Eze, Džarod Bouven, Antoni Gordon, Noni Madueke, Markus Rašford, Oli Votkins.

Selektor Engleza neće moći da računa u narednim mečevima tri važna fudbalera Džuda Belingema, Bukaja Saku i Trenta Aleksandra-Arnolda.

Engleska 6. septembra u Birmingemu dočekuje Andoru, a tri dana kasnije gostuje Srbiji na stadionu "Rajko Mitić".

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa maksimalnih devet bodova iz tri meča. Albanija je druga sa pet bodova iz četiri utakmice. Srbija je trenutno treća sa četiri boda iz dva meča. Letonija takođe ima četiri boda, ali iz tri meča, dok je poslednja Andora koja nema bod iz četiri utakmice. 

Direktan plasman na Svetsko prvenstvo obezbediće samo pobednik grupe, drugoplasirana selekcija će u baraž.

