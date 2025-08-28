PRED PUT U BEOGRAD: Selektor Letonije saopštio spisak za meč sa Srbijom
Selektor fudbalske reprezentacije Letonije Paolo Nikolato saopštio je danas širi spisak od 25 igrača za predstojeće utakmice protiv Srbije i Albanije u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.
Za selekciju Letonije na ovim mečevima neće igrati Krister Tober i Robert Uldrik, koji imaju problema sa povredama.
Fudbaleri Letonije će 6. septembra u Rigi dočekati Srbiju, a tri dana kasnije gostovaće Albaniji.
Na spisku se nalaze:
Golmani: Rihard Matreviks (Dukla), Krišjanis Zvidris (Riga), Frenks Davids Orols (Grobina).
Odbrana: Roberts Savalnieks (RFS), Andrejs Ciganiks (Lucern), Raivis Jurkovskis (Riga), Antonijs Černomordijs (Riga), Vitalijs Jagodinskis (Visaka), Daniels Balodis (Tatran), Denis Melniks (Auda), Maksims Toniševs (Riga), Roberts Veips (RFS).
Srednji red: Alvis Jaunzems (Lehija Gdanjsk), Aleksejs Saveljevs (Liepaja), Eduards Daškevičs (Auda), Renars Varslavans (Riga), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lukas Vapne (Sogndal), Kristers Penkeviks (Jelgava), Kristaps Grabovskis (B93).
Napadači: Janis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Daežon), Marko Regža (Riga), Dario Šits (Parma), Bruno Melnis (Liepaja).
Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača
28. 08. 2025. u 10:58 >> 11:05
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Oglasila se NBA liga zbog Nikole Jokića (VIDEO)
28. 08. 2025. u 10:17
SRBI SU ČUDO! Nikola Jokić je pozdravio sve, a onda je u svlačionicu ušao on... (VIDEO)
28. 08. 2025. u 09:11
MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
28. 08. 2025. u 08:14
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)