PRED PUT U BEOGRAD: Selektor Letonije saopštio spisak za meč sa Srbijom

Selektor fudbalske reprezentacije Letonije Paolo Nikolato saopštio je danas širi spisak od 25 igrača za predstojeće utakmice protiv Srbije i Albanije u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Foto: Profimedia

Za selekciju Letonije na ovim mečevima neće igrati Krister Tober i Robert Uldrik, koji imaju problema sa povredama.

Fudbaleri Letonije će 6. septembra u Rigi dočekati Srbiju, a tri dana kasnije gostovaće Albaniji.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Rihard Matreviks (Dukla), Krišjanis Zvidris (Riga), Frenks Davids Orols (Grobina).

Odbrana: Roberts Savalnieks (RFS), Andrejs Ciganiks (Lucern), Raivis Jurkovskis (Riga), Antonijs Černomordijs (Riga), Vitalijs Jagodinskis (Visaka), Daniels Balodis (Tatran), Denis Melniks (Auda), Maksims Toniševs (Riga), Roberts Veips (RFS).

Srednji red: Alvis Jaunzems (Lehija Gdanjsk), Aleksejs Saveljevs (Liepaja), Eduards Daškevičs (Auda), Renars Varslavans (Riga), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lukas Vapne (Sogndal), Kristers Penkeviks (Jelgava), Kristaps Grabovskis (B93).

Napadači: Janis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Daežon), Marko Regža (Riga), Dario Šits (Parma), Bruno Melnis (Liepaja).

Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

