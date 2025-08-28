PARTIZAN SE POJAČAVA? Senegalac na meti crno-belih

Prema pisanju “African Foot-a” Partizan želi senegalskog fudbalera Libasa Gaja.

Foto: FK Partizan

Gaj je 2003. godište, levo je krilo i ponikao je u Diambarsu, nastupao i za mlađe selekcije Valensije, da bi epizodu u Španiji završio u Pontevedri.

Krajem 2024. godine se vratio u Senegal i zadužio dres Tengea, koji se takmiči u tamošnjem elitnom rangu. Prošlu sezonu je završio na 11. mesto.

Crno-beli konkurenciju imaju u Genku koji takođe gleda ka Gaju i želi da obezbedi potpis do kraja letnjeg prelaznog roka.

