"DAO SAM REČ..." Sejduba Suma o pozivu Crvene zvezde
Bivši fudbaler Partizana, Sejduba Suma, otkrio je u razgovoru za "HotSport"
Jedan od najskuplje plaćenih fudbalera u istoriji Partizana otkrio je da je istog leta dobio poziv i od Crvene zvezde. Kako sam ističe, rukovodstvo Slovana iz Bratislave želelo je da Suma krene put Marakane, ali on nije hteo da prekrši obećanje dato Partizanu.
- Da, tokom perioda u Slovanu, nakon što me je Partizan kontaktirao, oni su došli odmah nakon njih. Moj tadašnji klub je želeo da odem u Zvezdu, ali sam odlučio da pređem u Partizan jer sam dao svoju reč i nisam hteo da kvarim odnose - istakao je Suma.
Na 114 odigranih mečeva za sastav iz Humske ulice Sejdbuda je postigao 27 golova i 24 asistencije.
