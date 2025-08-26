PARTIZAN DOBIO POJAČANJE IZ ZVEZDE, A IZGUBIO... Novi neočekivani transfer u srpskom fudbalu!
Nakon što je sin bivšeg reprezentativca Milana Laneta Jovanovića prešao iz Crvene zvezde u Partizan, crno-beli su ostali oslabljeni u jednom drugom godištu podmlatka, i to zbog poteza koji je povukao FK Čukarički.
Saopštenje "brđana" prenosimo u celosti:
"Čukarički doveo Relju Mijailovića, kapitena Partizanove generacije 2011.
Čukarički je nastavio sa jačanjem kadra Omladinske škole. U ponedeljak je klubu sa Banovog brda pristupio momak rođen 2011. godine, Relja Mijailović.
Radi se o talentovanom dečaku koji igra na poziciji zadnjeg veznog, a može da odgovori zahtevima i na ostalim mestima u veznom redu. U crno-belom taboru bio je jedan od najboljih pojedinaca, nosio je i kapitensku traku Partizana u svojoj generaciji.
- Relja je veliki talenat, jedan od najboljih igrača u svom uzrastu i nismo želeli da propustimo priliku da ga pridružimo Čukaričkom. Na Banovom brdu će ovaj momak imati sve uslove za dalji razvitak, a plan je da nastupa sa godinu dana starijim momcima, što će mu svakako mnogo značiti. Drago nam je da je Relja izabrao naš klub, zahvalnost dugujemo i roditeljima - kazao je direktor Omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut, koji je potom dodao:
- Mijailović je bio prisutan i na letnjim kampovima Fudbalskog saveza Srbije, a zapao je za oko brojnim timovima, pa nas čini ponosnim što je izabrao upravo Čukarički. Naš klub je i ovoga puta prepoznat kao najbolja sredina za razvoj mladih igrača, što nam je potvrda dobrog rada, ali i obaveza da nastavimo sa istom filozofijom u narednom periodu i da što više momaka iz naše Omladinske škole izbacimo u prvi tim", ističu u Čukaričkom.
