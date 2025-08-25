INTER SILOVI U PRVOM KOLU "SERIJE A": Tiram i Lautaro "izrešetali" mrežu Torina

Fudbaleri Intera silovito su otvorili novu sezonu Serije A ubedljivom pobedom nad Torinom rezultatom 5:0 (2:0).

Foto: Profimedia

Prošle sezone Napoli je stigao do svog četvrtog skudeta, i to upravo u borbi sa Interom za titulu izašli su kao pobednici, međutim "neroazuri" su silovito krenuli u novu sezonu i deluje da silno žele da vrate trofej u Milano.

"Bikovi" se ove večeri ništa nisu pitali na "Đuzepe Meaci", gde je goleadu započeo Alesandro Bastoni u 18. minutu.

Još toliko vremena je bilo potrebno Markusu Tiranu da postigne svoj prvi pogodak na ovom susretu.

U ranoj fazi drugog poluvremena, Lautaro Martines je iskoristio veliku grešku odbrane Torina za 3:0, da bi Tiram u 62. minutu glavom pogodio veoma efektno za Interov "poker".

Potpuno je potonuo Torino, a u 72. minutu je "petardu" kompletirao novajlija Francuz Boni, samo pet minuta nakon što je ušao na teren.

