INTER SILOVI U PRVOM KOLU "SERIJE A": Tiram i Lautaro "izrešetali" mrežu Torina
Fudbaleri Intera silovito su otvorili novu sezonu Serije A ubedljivom pobedom nad Torinom rezultatom 5:0 (2:0).
Prošle sezone Napoli je stigao do svog četvrtog skudeta, i to upravo u borbi sa Interom za titulu izašli su kao pobednici, međutim "neroazuri" su silovito krenuli u novu sezonu i deluje da silno žele da vrate trofej u Milano.
"Bikovi" se ove večeri ništa nisu pitali na "Đuzepe Meaci", gde je goleadu započeo Alesandro Bastoni u 18. minutu.
Još toliko vremena je bilo potrebno Markusu Tiranu da postigne svoj prvi pogodak na ovom susretu.
U ranoj fazi drugog poluvremena, Lautaro Martines je iskoristio veliku grešku odbrane Torina za 3:0, da bi Tiram u 62. minutu glavom pogodio veoma efektno za Interov "poker".
Potpuno je potonuo Torino, a u 72. minutu je "petardu" kompletirao novajlija Francuz Boni, samo pet minuta nakon što je ušao na teren.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NE, NE, SAMO TO NE! Tijana Bošković u suzama napustila teren... (VIDEO)
25. 08. 2025. u 17:00 >> 17:00
DVE SJAJNE VESTI ZA ZVEZDU! Vladan Milojević pred Pafos - Zvezda obradovao "delije"
25. 08. 2025. u 17:57
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)