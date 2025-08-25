SRBIN MENJA KRSTOVIĆA U LEĆEU: Bivši igrač Partizana blizu prelaska u "Seriju A"

Srpski fudbaler Nikola Štulić mogao bi uskoro da pojača Leće.

FOTO: M. Vukadinović

Štuliću ističe ugovor sledeće sezone sa Šarloom, a belgijski tim hoće da zaradi na njemu, pa je tako prihvaćena ponuda Lećea od oko 5 miliona evra.

Bivši napadač Partizana beleži sjajne partije u dresu belgijske Šarloe, gde je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača u timu.

