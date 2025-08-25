SRBIN MENJA KRSTOVIĆA U LEĆEU: Bivši igrač Partizana blizu prelaska u "Seriju A"
Srpski fudbaler Nikola Štulić mogao bi uskoro da pojača Leće.
Štuliću ističe ugovor sledeće sezone sa Šarloom, a belgijski tim hoće da zaradi na njemu, pa je tako prihvaćena ponuda Lećea od oko 5 miliona evra.
Bivši napadač Partizana beleži sjajne partije u dresu belgijske Šarloe, gde je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača u timu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
25. 08. 2025. u 14:10
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
24. 08. 2025. u 18:58
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
24. 08. 2025. u 20:01
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)