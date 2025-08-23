Fudbal

NAPOLI POČEO POBEDOM ODBRANU TITULE! Skot Mektomini i Kevin De Brujne doneli trijumf šampionu Italije

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 20:26

Fudbaleri Napolija startovali su novu sezonu "Serije A" trijumfom nad Sasuolom sa 2:0.

Foto: Profimedia

Skot Mektomini je pogodio u 17. minutu, da bi konačnih 2:0 postavio Kevin De Brujne u 57.

Napoli je tako novu sezonu započeo trijumfalno, baš kako je i završio prošlu u kojoj je osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Italije.

