NAPOLI POČEO POBEDOM ODBRANU TITULE! Skot Mektomini i Kevin De Brujne doneli trijumf šampionu Italije
Fudbaleri Napolija startovali su novu sezonu "Serije A" trijumfom nad Sasuolom sa 2:0.
Skot Mektomini je pogodio u 17. minutu, da bi konačnih 2:0 postavio Kevin De Brujne u 57.
Napoli je tako novu sezonu započeo trijumfalno, baš kako je i završio prošlu u kojoj je osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Italije.
23. 08. 2025. u 12:20
