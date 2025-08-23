KIKS MANČESTER SITIJA: Totenhem je baš opasan, "pevci" pobedili na "Etihadu" (VIDEO)
TOTENHEM je sjajno otvorio sezonu. Ako se očekivalo da "pevci" na startu Premijer lige pobede Barnli, što su i uradili sa 3:0, malo ko je verovao da mogu da slave na "Etihadu" protiv Mančester siti. Ipak, klub iz Londona je slavio i na ovom duelu - 0:2.
Došao je na klupu Totenhema Tomas Frank i već sad se vidi plodovi njegovog rada, jer je sezona otvorena na odličan način.
Iako su gosti trijumfovali vrlo lako je moglo da se dogodi da domaćin dođe do prednosti, ali je Gugljemo Vikario u 28. minutu odbrani udarac Omara Marmuša iz odlične pozicije.
Siti je za taj promašaj kažnjen u 35. minutu. Loptu u prostor je dobio Rišarlison, on je potom na drugoj stativi uposlio Brenana Džonsona koji je uspeo da savlada Džejmsa Traforda.
"Pevci" su u idealnom trenutku duplirali prednost. Igrao se drugi minut nadoknade kad je Žoao Palinja iskoristio grešku golmana "građana" da ztarese mrežu.
Izabranici Pepa Gvardiole su pokušali u nastavku utakmice da se vrate u meč, ali Totenhem je uspeo ne samo da upiše trijumf već i da sačuva mrežu.
Tim iz Londona posle dva kola ima maksimlanih šest bodova, dok je Siti osvojio tri.
