MALO LEPIH VESTI ZA DEJANA STANKOVIĆA: Spartak slavio na teškom gostovanju u prvenstvu Rusije

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 15:27

Fudbaleri Spartaka iz Moskve nakon nekoliko loših rezultata upisali su pobedu u domaćem šampionatu. Slavili su na gostovanju Rubinu sa 2:0.

FOTO: Profimedia

Prelomni trenutak meča bio je ulazak Pabla Solarija na poluvremenu, koji je pogodio u 57. minutu, da bi Kristofer Martins potvrdio pobednika. Reprezentativac Luksemburga se u strelce upisao u 73. minutu.

Imaće Stanković još jedan razlog da se raduje, jer je prema pisanju “RPL-a” – u Moskvu stigao Karlos Kuesta štoper Galatasaraja. Ukoliko prođe lekarske preglede, potpisaće ugovor na tri godine, a obeštećenje koje će biti isplaćeno turskom klubu iznosi 6.500.000 evra. Uz bonuse koji iznose još 2.000.000 evra.

