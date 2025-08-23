MALO LEPIH VESTI ZA DEJANA STANKOVIĆA: Spartak slavio na teškom gostovanju u prvenstvu Rusije
Fudbaleri Spartaka iz Moskve nakon nekoliko loših rezultata upisali su pobedu u domaćem šampionatu. Slavili su na gostovanju Rubinu sa 2:0.
Prelomni trenutak meča bio je ulazak Pabla Solarija na poluvremenu, koji je pogodio u 57. minutu, da bi Kristofer Martins potvrdio pobednika. Reprezentativac Luksemburga se u strelce upisao u 73. minutu.
Imaće Stanković još jedan razlog da se raduje, jer je prema pisanju “RPL-a” – u Moskvu stigao Karlos Kuesta štoper Galatasaraja. Ukoliko prođe lekarske preglede, potpisaće ugovor na tri godine, a obeštećenje koje će biti isplaćeno turskom klubu iznosi 6.500.000 evra. Uz bonuse koji iznose još 2.000.000 evra.
