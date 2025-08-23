PUKLA BRUKA! Više od 100 sportista optuženo za klađenje
Čak stotinu sportista osumnjičeno je za učestvovanje u klađenju i nameštanju mečeva.
Kako navode finski mediji, reč je o svim klubovima koji se takmiče u F-ligi. a to je prvi istakao Juoko Ikonen za MTV Urheilu.
Početkom jula u javnost se pojavila informacija da se radi o desetak osoba koje su umešane u ovaj skandal. Ipak, radi se o mnogo većem broju ljudi.
- Postoji velika razlika u iznosima uplata, od jednog evra do nekoliko stotina ili čak hiljada evra – izjavio je Jouko Ikonen, šef istrage u Finskom centru za sportsku etiku, za MTV Urheilu.
Prema navodima, jedna osoba koja se nalazi na rukovodećim pozicijama u F-ligi je tokom prethodne sezone uplatila više tiketa pre nego što su određeni sastavi timova za te utakmice. Takođe, bilo je i opklada u kojim se kladila da će njen tim izgubiti.
