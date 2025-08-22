STIŽE NEOČEKIVANA ZAMENA: Krstovića u Lećeu menja fudbaler iz Superlige Srbije
NIKOLA Krstović je napustio Leće i potpisao za Atalantu, a crnogorskog fudbalera zameniće igrač iz Superlige Srbije.
Kako prenosi italijanski novinar Saša Tavolijeri, u italijanski klub dogovoren je dolazak Miloša Jovića, ofanzivca IMT-a.
Prema istom izvoru mladi centarfor će u novoj sredini potpisati ugovor na četiri godine, a lekarski pregledi su zakazani za ponedeljak.
Transfer mladog ofanzivca potvrdio je i Pantaleo Korvino, tehnički direktor Lećea.
- Napravili smo 15 prodaja između prvog tima i Primavere, ali smo takođe ubacili mlade igrače sa perspektivom, poput Miloša Jovića, rođenog 2006. godine. To je naš projekat: održiv, dugoročan, usmeren na tehnički i strukturalni rast kluba. Ne možemo sebi da priuštimo ludosti, ali možemo da nastavimo da gradimo budućnost Lećea sa hrabrošću i identitetom, rekao je čelnik italijanskog tima.
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)