STIŽE NEOČEKIVANA ZAMENA: Krstovića u Lećeu menja fudbaler iz Superlige Srbije

Aleksandar Ilić

22. 08. 2025. u 19:07

NIKOLA Krstović je napustio Leće i potpisao za Atalantu, a crnogorskog fudbalera zameniće igrač iz Superlige Srbije.

Foto: EPA-EFE/ABBONDANZA SCURO LEZZI

Kako prenosi italijanski novinar Saša Tavolijeri, u italijanski klub dogovoren je dolazak Miloša Jovića, ofanzivca IMT-a. 

Prema istom izvoru mladi centarfor će u novoj sredini potpisati ugovor na četiri godine, a lekarski pregledi su zakazani za ponedeljak.

Transfer mladog ofanzivca potvrdio je i Pantaleo Korvino, tehnički direktor Lećea.

- Napravili smo 15 prodaja između prvog tima i Primavere, ali smo takođe ubacili mlade igrače sa perspektivom, poput Miloša Jovića, rođenog 2006. godine. To je naš projekat: održiv, dugoročan, usmeren na tehnički i strukturalni rast kluba. Ne možemo sebi da priuštimo ludosti, ali možemo da nastavimo da gradimo budućnost Lećea sa hrabrošću i identitetom, rekao je čelnik italijanskog tima.

