SRBIN NA KIPRU! Nekadašnji kapiten Partizana potpisao za Apolon iz Limasola

Apolon iz Limasola ozvaničio je dolazak nekadašnjeg kapitena Partizana Lazara Markovića koji je sa kiparskim timom stavio paraf na ugovor do kraja sezone.

FOTO: M. Vukadinović

U Apolon je stigao nakon epizode u Banijasu (Ujedinjeni Arapski Emirati), gde je na 17 mečeva postigao dva gola.

Prethodno je nastupao za Gazijantep i Trabzonspor, u koji je došao posle drugog boravka u Partizanu.

Marković je karijeru počeo upravo u "Humskoj", nakon čega je igrao za Benfiku, Liverpul, Fenerbahče, Sporting Lisabon, Hal siti, Anderleht i Fulam.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao 22 utakmice i postigao tri pogotka.