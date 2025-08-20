Fudbal

SRBIN NA KIPRU! Nekadašnji kapiten Partizana potpisao za Apolon iz Limasola

Filip Milošević

20. 08. 2025. u 16:00

Apolon iz Limasola ozvaničio je dolazak nekadašnjeg kapitena Partizana Lazara Markovića koji je sa kiparskim timom stavio paraf na ugovor do kraja sezone.

FOTO: M. Vukadinović

U Apolon je stigao nakon epizode u Banijasu (Ujedinjeni Arapski Emirati), gde je na 17 mečeva postigao dva gola.

Prethodno je nastupao za Gazijantep i Trabzonspor, u koji je došao posle drugog boravka u Partizanu. 

Marković je karijeru počeo upravo u  "Humskoj", nakon čega je igrao za Benfiku, Liverpul, Fenerbahče, Sporting Lisabon, Hal siti, Anderleht i Fulam.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao 22 utakmice i postigao tri pogotka.

