PUČE BOMBA U BANJALUCI! Dvojica bivših igrača Partizana potpisuju za Borac
Bivši fudbaleri Partizana Miloš Jojić i Siniša Saničanin postaće novi članovi banjalučkog Borca, potvrđeno je za portal iz Bosne i Hercegovine "Nezavisne".
Vezista Jojić (33) je u karijeri promenio veliki broj klubova. Krenuo je sa Teleoptikom i Partizanom, a onda je postao igrač slavne Borusije Dortmund. Potom je bio igrač Kelna, Bašaksehira, austrijskog Volfsbergera, ponovo Partizana, litvanske Rige i španskog Kasteljona.
Štoper Saničanin (30) je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, a karijeru je počeo u Rudaru iz Prijedora. Zatim je nastupao za Borac, Mladost iz Lučana, Vojvodinu, Partizan i mađarski Diošđer.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Obojica će biti velika pojačanja za ekipu Vinka Marinovića koja i ove sezone ima najveće moguće ciljeve na domaćoj sceni.
Borac je posle četiri kola u šampionatu Bosne i Hercegovine drugi na tabeli sa sedam bodova, što je bod manje, ali uz meč manje, od lidera Željezničara.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Trka za titulu u BiH će biti nikad zanimljivija, šampion Zrinjski neće tako lako predati tron, a Sarajevo je formiralo najjaču ekipu u novijoj istoriji sa Ademom Ljajićem, Stefanom Ristovskim i Gojkom Cimirotom.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)