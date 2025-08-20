Fudbal

PUČE BOMBA U BANJALUCI! Dvojica bivših igrača Partizana potpisuju za Borac

Новости онлине

20. 08. 2025. u 13:50

Bivši fudbaleri Partizana Miloš Jojić i Siniša Saničanin postaće novi članovi banjalučkog Borca, potvrđeno je za portal iz Bosne i Hercegovine "Nezavisne".

ПУЧЕ БОМБА У БАЊАЛУЦИ! Двојица бивших играча Партизана потписују за Борац

FOTO: M. Vukadinović

Vezista Jojić (33) je u karijeri promenio veliki broj klubova. Krenuo je sa Teleoptikom i Partizanom, a onda je postao igrač slavne Borusije Dortmund. Potom je bio igrač Kelna, Bašaksehira, austrijskog Volfsbergera, ponovo Partizana, litvanske Rige i španskog Kasteljona.

Štoper Saničanin (30) je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, a karijeru je počeo u Rudaru iz Prijedora. Zatim je nastupao za Borac, Mladost iz Lučana, Vojvodinu, Partizan i mađarski Diošđer.

FOTO: M. Vukadinović

 

Obojica će biti velika pojačanja za ekipu Vinka Marinovića koja i ove sezone ima najveće moguće ciljeve na domaćoj sceni.

Borac je posle četiri kola u šampionatu Bosne i Hercegovine drugi na tabeli sa sedam bodova, što je bod manje, ali uz meč manje, od lidera Željezničara.

Trka za titulu u BiH će biti nikad zanimljivija, šampion Zrinjski neće tako lako predati tron, a Sarajevo je formiralo najjaču ekipu u novijoj istoriji sa Ademom Ljajićem, Stefanom Ristovskim i Gojkom Cimirotom. 

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

