GOTOVO JE! Bivši fudbaler Crvene zvezde oblači dres Atalante
ČEKA se samo zvanična promocija.
Bivši napadač Crvene zvezde, a donedavno italijanskog Lećea Nikola Krstović završio je sve oko prelaska u Atalantu iz Bergama.
Kako je objavio poznati insajder Fabricio Romano, transfer je dogovoren između zastupnika tri strane i praktično završen, te se još samo čeka zvanična objava popularne "Boginje".
Crnogorski napadač u redove Atalantu za fiksnu sumu od 25 miliona evra, uz dodatne bonuse. Dogovoren je dugoročni ugovor sa Atalantom, koja se priprema za izazove u Ligi šampiona naredne sezone.
Ovaj transfer predstavlja veliki korak napred, praktično najveći u dosadašnjoj karijeri 24-godišnjeg napadača, koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača Lečea u Seriji A.
Krstović je u taj tim stigao prije dve godine iz slovačke Dunajske Strede.
U Seriji A je odigrao 70 utakmica, postigavši 20 golova uz još sedam asistencija.
