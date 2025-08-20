GOTOVO JE! Bivši fudbaler Crvene zvezde oblači dres Atalante

ČEKA se samo zvanična promocija.

FOTO: M. Vukadinović

Bivši napadač Crvene zvezde, a donedavno italijanskog Lećea Nikola Krstović završio je sve oko prelaska u Atalantu iz Bergama.

Kako je objavio poznati insajder Fabricio Romano, transfer je dogovoren između zastupnika tri strane i praktično završen, te se još samo čeka zvanična objava popularne "Boginje".

🚨⚫️🔵 Nikola Krstović to Atalanta, here we go! Deal signed right now with agents and clubs.



Lecce receive €25m fixed fee plus add-ons, Krstović signs long term deal at the club ready for UCL football. pic.twitter.com/7vvKhg7lPf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Crnogorski napadač u redove Atalantu za fiksnu sumu od 25 miliona evra, uz dodatne bonuse. Dogovoren je dugoročni ugovor sa Atalantom, koja se priprema za izazove u Ligi šampiona naredne sezone.

Ovaj transfer predstavlja veliki korak napred, praktično najveći u dosadašnjoj karijeri 24-godišnjeg napadača, koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača Lečea u Seriji A.

Krstović je u taj tim stigao prije dve godine iz slovačke Dunajske Strede.

U Seriji A je odigrao 70 utakmica, postigavši 20 golova uz još sedam asistencija.

