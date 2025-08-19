NIŠTA OD PARTIZANA! Lazar Mitrović ponovo ide u inostranstvo

Lazar Marković je posle godinu dana napustio Banijas iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pošto mu je istekao ugovor i postao je slobodan igrač.

FOTO: M. Vukadinović

Kako prenosi kiparska Kerkida, Apolon iz Limasola krenuo je u novu ofanzivu na potpis nekadašnjeg reprezentativca Srbije i kontakti su obnovljeni.

Tiho se spominjao mogući treći mandat u Partizanu, jer se uklapao u ideju nove uprave oko iskusnih povratnika, ali izgleda da nema ništa od toga.

Krilni napadač je prošle sezone u Emiratima u svim takmičenjima odigrao 31 utakmicu uz sedam golova i šest asistencija.

