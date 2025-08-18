TRESU SE APENINI! Bivši fudbaler Crvene zvezde pred potpisom karijere
Crnogorski fudbaler Nikola Krstović mogao bi ovog leta da napusti redove Lećea.
Posle solidne sezone u kojoj je odigrao 38 utakmica i postigao 12 golova, uz pet asistencija, centarfor je na meti Napolija - saznaju italijanski mediji.
Na prijateljskoj utakmici sa Olimpijakosom povredio se Romelu Lukaku, pa su Napolitanci u potrazi za zamenom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sportski direktor Napolija, Kristijan Mana, već razmatra nekoliko opcija. Među kandidatima se nalazi i Džošua Zirkzi (24), koji je trenutno u Mančester Junajtedu i dobro poznaje italijansku ligu, kao i Žan-Filip Mateta (28) iz Kristal Palasa, koji svojim fizičkim karakteristikama podseća na Lukakua.
Pored njih, u opticaju su i Artem Dovbik (27), ranije razmatran od Napolija, sada u Romi, uz pomenutog Nikolu Krstovića (25), bivšeg igrača Crvene zvezde.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Problem, kada je u pitanju Krstović, mogao bi da bude taj što Leće traži novac za transfer, dok Napolitanci, prema navodima italijanskih medija, žele da dovedu Crnogorca na pozajmicu.
Odluka bi trebalo uskoro da se očekuje pošto se bliži kraj prelaznog roka.
Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu
Preporučujemo
MATIJA POPOVIĆ I PARTIZAN: Šta je problem i gde je zapelo?
14. 08. 2025. u 08:38
BOMBA! Partizan doveo fudbalera Napolija
08. 08. 2025. u 20:11
"NIJE MI TEŠKO PALO ŠTO ME JE ZVEZDA PRODALA": Crveno-beli oborili Milana Đuricu za 42000 dinara! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
18. 08. 2025. u 07:45
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)