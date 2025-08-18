Fudbal

TRESU SE APENINI! Bivši fudbaler Crvene zvezde pred potpisom karijere

18. 08. 2025. u 12:35

Crnogorski fudbaler Nikola Krstović mogao bi ovog leta da napusti redove Lećea.

ТРЕСУ СЕ АПЕНИНИ! Бивши фудбалер Црвене звезде пред потписом каријере

FOTO: FK Crvena zvezda

Posle solidne sezone u kojoj je odigrao 38 utakmica i postigao 12 golova, uz pet asistencija, centarfor je na meti Napolija - saznaju italijanski mediji. 

Na prijateljskoj utakmici sa Olimpijakosom povredio se Romelu Lukaku, pa su Napolitanci u potrazi za zamenom. 

Sportski direktor Napolija, Kristijan Mana, već razmatra nekoliko opcija. Među kandidatima se nalazi i Džošua Zirkzi (24), koji je trenutno u Mančester Junajtedu i dobro poznaje italijansku ligu, kao i Žan-Filip Mateta (28) iz Kristal Palasa, koji svojim fizičkim karakteristikama podseća na Lukakua. 

Pored njih, u opticaju su i Artem Dovbik (27), ranije razmatran od Napolija, sada u Romi, uz pomenutog Nikolu Krstovića (25), bivšeg igrača Crvene zvezde.

Problem, kada je u pitanju Krstović, mogao bi da bude taj što Leće traži novac za transfer, dok Napolitanci, prema navodima italijanskih medija, žele da dovedu Crnogorca na pozajmicu.

Odluka bi trebalo uskoro da se očekuje pošto se bliži kraj prelaznog roka. 

