"CIGANI..." Zvezdin stranac Nair Tiknizjan progovorio srpski kako niko nije očekivao

Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan rekao je da želi da zaigra u elitnom klupskom takmičenju prvi put u karijeri i pozvao navijače da dođu u što većem broju u utorak, na prvi meč protiv Pafosa u plej-ofu Lige šampiona.

"Hoću svoju prvu Ligu šampiona, vi ste mi potrebni za to. 'Cigani', vidimo se u utorak", poručio je reprezentativac Jermenije na srpskom jeziku sa zvanične Instagram stranice kluba.

Crvena zvezda u utorak od 21 čas dočekuje Pafos u prvoj utakmici plej-ofa Lige šampiona, uz prenos na portalu "Novosti".

Revanš je sedam dana kasnije - pa ko bude uspešniji u pomenutom dvomeču ide u elitno takmičenje, a eliminsana ekipa "seli" su u drugo po snazi klupsko nadmetanje pod okriljem UEFA, grupnu fazu Lige Evrope.

