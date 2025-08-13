KAKVO FINALE SUPERKUPA EVROPE: Totenhem prosuo dva gola prednosti, PSŽ posle penal drame do trofeja
PSŽ je novu sezonu otvorio onako kako je zatvorio prošlu - trofejom. "Sveci" su u finalu Superkupa Evrope pobedili Totenhem nakon boljeg izvođenja penala. Posle 90 minuta nije bilo pobednika - 2:2.
Delovalo je da aktuelni šampion Evrope nije igrao onako kako zna i kako je navikao ljubitelje fudbala, ali i kad nije na maksimumu osvaja pehare. Tako je bilo i ove srede na "Bluenerdži" stadionu u Udinama.
"Pevci" su do prednosti došli u 39. minutu preko Mikija van de Vena. To je ujedno bio i ishod prvo poluvremena.
Drugo je idealno počelo za izabranike Tomasa Franka. Igrao se 48. minut kad je novi kapiten Kristijan Romero povisio na 2:0. Tad se činilo da će Danac na klupi engleskog kluba debitovati trofejom, no tako nije mislio francuski velikan.
PSŽ se nije predavao, rezultat je smanjio zahvaljujući Li Kang-Inu koji je u 85. minutu savladao Gigljema Vikarija.
Tu nije bio kraj uzbuđenjima, iako je delovalo da će uprkos primljenom pogotku klub iz Londona osvojiti prvi trofej u sezoni. Onda je na scenu je stupio Gonsalo Ramoš koji je u četvrtom minutu pogodio za izjednačenje i obezbedio izvođenje penala.
Klub iz glavnog grada Francuske je bio bolji u udarcima sa 11 metara. Precizni su bili Ramoš, Dembele, Li Kang-In i Nuno Mendeš čiji gol je rešio pobednika. Jedino je promašio Vitinja. Za Totenhem su pogađali Solanke, Bentakur i Pedro Poro, dok je udarac Van de Vena zaustavio Ševalije, a Tel je promašio ceo gol.
Podsetimo, za obe ekipe prvenstvo počinje za vikend. "Sveci" u nedelju od 20.45 gostuju Nantu, dok Totenhem u subotu od 16 časova dočekuje Barnli.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
13. 08. 2025. u 12:35
POSLE NEVIĐENOG SKANDALA: Srpkinje igrale protiv muškaraca, pa ispale sa Svetskog prvenstva u odbojci!
13. 08. 2025. u 13:00 >> 13:09
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)