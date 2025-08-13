KAKVO FINALE SUPERKUPA EVROPE: Totenhem prosuo dva gola prednosti, PSŽ posle penal drame do trofeja

PSŽ je novu sezonu otvorio onako kako je zatvorio prošlu - trofejom. "Sveci" su u finalu Superkupa Evrope pobedili Totenhem nakon boljeg izvođenja penala. Posle 90 minuta nije bilo pobednika - 2:2.

FOTO: Tanjug/AP

Delovalo je da aktuelni šampion Evrope nije igrao onako kako zna i kako je navikao ljubitelje fudbala, ali i kad nije na maksimumu osvaja pehare. Tako je bilo i ove srede na "Bluenerdži" stadionu u Udinama.

"Pevci" su do prednosti došli u 39. minutu preko Mikija van de Vena. To je ujedno bio i ishod prvo poluvremena.

Drugo je idealno počelo za izabranike Tomasa Franka. Igrao se 48. minut kad je novi kapiten Kristijan Romero povisio na 2:0. Tad se činilo da će Danac na klupi engleskog kluba debitovati trofejom, no tako nije mislio francuski velikan.

PSŽ se nije predavao, rezultat je smanjio zahvaljujući Li Kang-Inu koji je u 85. minutu savladao Gigljema Vikarija.

Tu nije bio kraj uzbuđenjima, iako je delovalo da će uprkos primljenom pogotku klub iz Londona osvojiti prvi trofej u sezoni. Onda je na scenu je stupio Gonsalo Ramoš koji je u četvrtom minutu pogodio za izjednačenje i obezbedio izvođenje penala.

Klub iz glavnog grada Francuske je bio bolji u udarcima sa 11 metara. Precizni su bili Ramoš, Dembele, Li Kang-In i Nuno Mendeš čiji gol je rešio pobednika. Jedino je promašio Vitinja. Za Totenhem su pogađali Solanke, Bentakur i Pedro Poro, dok je udarac Van de Vena zaustavio Ševalije, a Tel je promašio ceo gol.

Podsetimo, za obe ekipe prvenstvo počinje za vikend. "Sveci" u nedelju od 20.45 gostuju Nantu, dok Totenhem u subotu od 16 časova dočekuje Barnli.

