Fudbal

ZVEZDA HITNO REAGOVALA! Euforija na Marakani, stiglo pojačanje za napad na Ligu šampiona! (VIDEO)

Časlav Vuković

13. 08. 2025. u 15:28

CRVENA zvezda se plasirala u plej-of za Ligu šampiona. Crveno-beli će u toj fazi kvalifikacija igrati protiv Pafosa i klub je odlučio da se dodatno pojača za dvomeč sa kiparskim šampionom.

ЗВЕЗДА ХИТНО РЕАГОВАЛА! Еуфорија на Маракани, стигло појачање за напад на Лигу шампиона! (ВИДЕО)

foto: EPA

Naime, prvak Srbije doveo je novog štopera.

U pitanju je Tebo Učena koji je na stadion "Rajko Mitić" stigao iz norveškog Sarpsborga u transferu vrednom 2.700.000 evra, saznaje "Mozzartsport".

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Ovaj 25-godišnjak će pojačati konkurenciju za meč sa Pafosom.

Poznato je da u timu zbog crvenog kartona neće biti Rodrigaa. Ipak, ne očekuje se da Nigerijac zaigra na prvom susretu. Prednost će gotovo sigurno dobiti Miloš Veljković i Veljko Milosavljević.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

U Zvezdi veruju da bi 192 centimetra visoki defanzivac mogao da donese klubu profit, a mnogi veruju da će imati uspon kao Naser Điga koji je iz redova crveno-belih otišao u Vulverhemton.

Učena je u karijeri igrao u domovini za Nasaravu, dok je u Evropi osim Sarpsborga nastupao za švedski Heken.

Evo i video snimka kako igra Frenklin Tebo Učena:

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN MLADIH: Snaga i potencijal za bolju budućnost

MEĐUNARODNI DAN MLADIH: Snaga i potencijal za bolju budućnost