ZVEZDA HITNO REAGOVALA! Euforija na Marakani, stiglo pojačanje za napad na Ligu šampiona! (VIDEO)
CRVENA zvezda se plasirala u plej-of za Ligu šampiona. Crveno-beli će u toj fazi kvalifikacija igrati protiv Pafosa i klub je odlučio da se dodatno pojača za dvomeč sa kiparskim šampionom.
Naime, prvak Srbije doveo je novog štopera.
U pitanju je Tebo Učena koji je na stadion "Rajko Mitić" stigao iz norveškog Sarpsborga u transferu vrednom 2.700.000 evra, saznaje "Mozzartsport".
Ovaj 25-godišnjak će pojačati konkurenciju za meč sa Pafosom.
Poznato je da u timu zbog crvenog kartona neće biti Rodrigaa. Ipak, ne očekuje se da Nigerijac zaigra na prvom susretu. Prednost će gotovo sigurno dobiti Miloš Veljković i Veljko Milosavljević.
U Zvezdi veruju da bi 192 centimetra visoki defanzivac mogao da donese klubu profit, a mnogi veruju da će imati uspon kao Naser Điga koji je iz redova crveno-belih otišao u Vulverhemton.
Učena je u karijeri igrao u domovini za Nasaravu, dok je u Evropi osim Sarpsborga nastupao za švedski Heken.
Evo i video snimka kako igra Frenklin Tebo Učena:
