"HTEO SAM DA DAM LOPTU DUARTEU, ALI..." Šerif Endiaj o penalu protiv Leha, prolasku u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona

Fudbaler Crvene zvezde Šerif Endijae je izneo utiske posle prolaska crveno-belih u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

M. Vukadinović

Priznao je da je ovog puta odlučio da sam izvede penal kako bi jubilarni 100. nastup završio u stilu, iako je prvobitno hteo da prepusti loptu saigraču Brunu Duarteu.

- Najbitnije je da tim pobedi. Nije poenta u mom golu. Hteo sam da dam Brunu da nastavi svoju golgetersku seriju, ali pošto mi je ovo bio 100. meč, želeo sam da ga završim na poseban način. Sada idemo dalje, verujemo u trenera, njegovu taktiku i nadamo se da ćemo se plasirati u LŠ - poručio je Endiaje.

Naredni rival biće kiparski Pafos, a on ističe da ih čeka težak duel.

- Oni su dobra ekipa, moramo da ih poštujemo. Ali i mi smo jaki. Fokusiraćemo se na sledeću utakmicu i verujemo da ćemo pobediti i njih i na kraju osvojiti šampionat.

Posebno je uzbuđen zbog potencijalnog duela sa čuvenim Davidom Luizom.

- Naravno, ne mogu da dočekam taj izazov - zaključio je on.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“