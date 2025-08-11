ŠTA TI JE LJUBAV PREMA PARTIZANU! Danac prelazi 2.000 kilometara da bi gledao crno-bele, za "Novosti" otkriva - zašto!

Opšte je poznato da je Partizan brend kako u Srbiji tako i u celom svetu, a to svedoči i priča o jednom mladom čoveku iz Danske.

Foto: F.Milošević

Zove se Gustav Slok Jensen i često dolazi iz Alborga u Srbiju. To možda ne bi bilo čudno da on ima veze sa Srbijom, međutim do samo pre par godina nikada nije bio na Balkanu, a sada prelazi po 2000 kilometara samo u jednom pravcu kako bi bodrio crno-bele i iskazao ogromnu ljubav prema Partizanu.

On se 2021. godine "zaljubio" u Partizan i od tada redovno dolazi u Beograd, ali ide i po inostranstvu kada crno-beli gostuju kako bi pružio podršku kako fudbalerima tako i košarkašima.

Gustav ima 24. godine, navijač je Alborga, a od pre četiri godine i Partizana, kada su ga "grobari" oduševili na prvi pogled.

Baš to je bio razlog da ga za "Novosti" upitamo... otkud ta ljubav.

Zbog čega Danac navija za Partizan?

- Razlog zašto neko iz Danske navija za Partizan nije da bi gledao najbolji fudbal ili košarku na svetu, već da bi doživeo i bio deo najboljih navijača u Evropi. Ono što najviše volim kod Partizana je to što ljudi ne vole nužno fudbal, košarku ili rukomet, već vole Partizan i sve što on predstavlja. Navijanje za Partizan nije hobi, to je način života. Moji prijatelji iz Beograda koji su navijači Partizana su mi takođe mnogo pomogli sa kartama i odlaskom na utakmice, i učinili su da se osećam kao deo Partizanove porodice.

Kako si zavoleo Partizan?

- Razlog zašto sam prvi put došao u Beograd bio je da gledam Večiti derbi. Iako se igrao meč na stadionu Crvene zvezde, ja sam izabrao Partizan i Grobare. Ovo je bilo ludo iskustvo, ali utakmica koja me je zaista naterala da se zaljubim u Partizan bila je utakmica Evrolige između Partizana i Albe Berlin u Beogradskoj areni. To je bilo najbolje sportsko iskustvo koje sam ikada imao. Uveren sam da će svako ko ode na utakmicu crno-belih u Evroligi postati navijač "parnog valjka" za ceo život.

Ko je tvoj omiljeni fudbaler, a ko tvoj omiljeni košarkaš?

- Moj omiljeni fudbaler je kapiten Bibras Natho. I naravno, moj omiljeni košarkaš je Danac Ife Lundberg, za koga mislim da je odlično predstavljao Dansku u svojoj prvoj sezoni u crno-belom dresu.

Prvi put si bio na stadionu protiv Hibernijana. Kako ti se dopala atmosfera?

- Otkad pratim i navijam za Partizan, ovo je prva sezona u kojoj je završen bojkot "Grobara" na domaćim fudbalskim utakmicama. Dakle, konačno sam doživeo i bilo je neverovatno iskustvo videti prepun stadion Partizana. Iako rezultat nije išao u korist crno-belih, način na koji su svi bili glasniji u oba slučaja kada je Hibernijan postigao gol pokazuje koliko su dobri i lojalni navijači Partizana.

Tvoja prva gostujuća utakmica u Superligi Srbije bila je u Kruševcu. Kakvi su tvoji utisci?

- Ovo je bio moj prvi put u Srbiji van Beograda. Bio sam veoma impresioniran gradom Kruševcem i stadionom Napretka. To je takođe bila moja prva pobeda, tačnije prvi trijumf Partizana iz četiri utakmice koliko sam uživo pogledao, tako da je to bio veoma, veoma dobar dan za mene.

Foto: F.Milošević

Kada planiraš ponovo da dođeš u Beograd da gledaš Partizan?

- Još uvek nisam bio na "večitom derbiju" na stadionu Partizana. To jako želim, i nadam se da će mi se uskoro ostvariti. Doćiću sigurno na fudbal ili košarku uskoro, nadam se na proslavu neke titule.

I na kraju, imaš li poruku za sve Grobare?

- Nastavite da radite ono što već radite i nastavite da budete najbolji navijači na svetu. Da volim crno-bele! - poručio je Gustav Slok Jensen na kraju intervjua za "Novosti".

Bonus video: Kad je Humska puna, a "grobari" iz srca pevaju na sav glas...