PREDSTAVIO SE NAVIJAČIMA! Dušan Tadić debitovao za novi klub

Bivši reprezentativac Srbije i doskorašnja velika želja Crvene zvezde, Dušan Tadić, debitovao je za novi klub.

Foto: Profimedia

Al Vahda je u prijateljskoj utakmici savladala Banijas rezultatom 3:1, a Tadić upisao prve minute, ali nije uspeo da se upiše u strelce, niti da bude asistent.

Tadićev tim je do pobede stigao nakon preokreta, a prvu zvaničnu utakmicu Al Vahda će u novoj sezoni odigrati Ajmana u gostima 17. avgusta na startu šampionata Ujedinjenih Arapskih Emirata.

