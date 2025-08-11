NAŠ DRES – TVOJA BORBA… Divan gest podrške igrača GFK „Dubočica“ vernoj navijačici
Igrači GFK „Dubočica“ iznenadili su jednu od obožavateljki ovog fudbalskog kluba kako bi je podržali u oporavku posle teške saobraćajne nezgode koju je preživela početkom juna ove godine.
Oni su priredili iznenađenje dvanaestogodišnjoj sugrađanki tako što su se na teren pojavili u majicama sa porukom koju su joj posvetili: „Naš dres – tvoja borba. Tijana, uz tebe smo“.
Emotivnom trenutku svedočio je i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović koji je iznenađenoj devojčici uručio majicu sa ovom porukom i to u trenutku kada se ona, nakon lične borbe, vratila da sa tribina prati duel fudbalera „Dubočice“ i ekipe FK „Zemun“, u okviru 2. kola Prve lige Srbije.
Rezultat ove utakmice bio je u drugom planu imajući u vidu da je Tijana ponovo došla da bude uz tim za koji navija i to nakon što je, usled posledica nezgode, jedno vreme provela u komi.
