NAŠ DRES – TVOJA BORBA… Divan gest podrške igrača GFK „Dubočica“ vernoj navijačici

11. 08. 2025. u 18:15

Igrači GFK „Dubočica“ iznenadili su jednu od obožavateljki ovog fudbalskog kluba kako bi je podržali u oporavku posle teške saobraćajne nezgode koju je preživela početkom juna ove godine.

foto: Grad Leskovac

Oni su priredili iznenađenje dvanaestogodišnjoj sugrađanki tako što su se na teren pojavili u majicama sa porukom koju su joj posvetili: „Naš dres – tvoja borba. Tijana, uz tebe smo“.

Emotivnom trenutku svedočio je i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović koji je iznenađenoj devojčici uručio majicu sa ovom porukom i to u trenutku kada se ona, nakon lične borbe, vratila da sa tribina prati duel fudbalera „Dubočice“ i ekipe FK „Zemun“, u okviru 2. kola Prve lige Srbije.

Foto: фото: Град Лесковац

Rezultat ove utakmice bio je u drugom planu imajući u vidu da je Tijana ponovo došla da bude uz tim za koji navija i to nakon što je, usled posledica nezgode, jedno vreme provela u komi.

