HIBERNIJAN POKAZAO DA JE RANJIV: Rival Partizana ispustio dva gola prednosti i nije pobedio

FUDBALERI Hibernijana odigrali su danas nerešeno 2:2 kod kuće protiv Kilmarnoka u meču 2. kola škotske Premijer lige, četiri dana pre revanš meča protiv Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

Domaćin je u ranoj fazi meča stekao dva gola prednosti, ali nije uspeo da stigne do pobede. Roki Buširi je dao prvi gol za Hibernijan u 20, a Todi Eli Juan je duplirao prednost u 27. minutu.

Lajam Polvort je smanjio na 2:1 u 45. minutu, a Ben Brenan je u 48. postavio konačan rezultat.

Posle dva odigrana kola Hibernijan ima četiri boda. Gosti su pokazali crno-belima kako nadoknaditi dva gola zaostatka.

Hibernijan će u četvrtak od 21 čas ugostiti Partizan u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Škotski klub će u meč ući sa dva gola prednosti, pošto je u četvrtak u Humskoj pobedio 2:0.

