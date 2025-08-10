"OZBILJAN SU FAKTOR U SRPSKOM FUDBALU" Trener Železničara ovako najavio gostovanje IMT-u
Trener Železničar Radomir Koković najavio je meč protiv ekipe IMT, koju njegov tim igra u ponedeljak od 19 sati na stadionu Lagator u Loznici u okviru četvrtog kola Super lige Srbije.
Trener Pančevaca je na početku analizirao rivala.
– IMT je klub koji ima sličan koncept kao i mi. Posvećeni su razvoju mladih igrača i nije im strano da im daju šansu već u ranom delu sezone. Imaju mladog trenera i moram da istaknem da mi je drago što se klubovi u Superligi sve češće odlučuju da pruže šansu mladim trenerima. Mislim da generacija mladih trenera, čiji sam ja član, ima itekako šta da ponudi srpskom fudbalu – počeo je Koković, pa nastavio:
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
– Što se tiče same utakmice, očekujem sudar dva slična koncepta. Obe ekipe žele da igraju u visokom intenzitetu, agresivno i sa visokim presingom, tako da očekujem dosta trke i pritiska. Pokušaćemo da radimo one stvari koje smo dobro radili do sada, a one koje nisu bile dobre, pokušaćemo da ispravimo. Bićemo u visokom intenzitetu u defanzivi i pokušaćemo da ostvarimo kontrolu.
IMT je pokazao kvalitet u meču protiv Novog Pazara, koji je dobio na gostovanju 2:1.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
– IMT je pokazao da je jako ozbiljan tim i da iz godine u godinu predstavlja ozbiljan faktor u srpskom fudbalu. Sa konceptom o kojem sam već pričao, njihova pobeda protiv Novog Pazara za mene nije iznenađenje. Pokazali su ozbiljan kvalitet, mladi su i poletni, sa velikim brojem mladih igrača željnih nadigravanja i igre. Bojan Krulj je trener kojeg jako dobro poznajem, igrali smo nekoliko puta međusobno sa raznim timovima, i imam veliki respekt prema njemu. Pokazao je da je u stanju da jako brzo implementira neke ideje.
U dosadašnjih šest mečeva protiv IMT, Železničar ne zna za poraz – tri pobede i tri remija.
– Nisam znao za taj podatak, eto, statistika govori da smo mi u nekom skorijem periodu malo uspešniji od njih. To naravno ne znači ništa pred ponedeljak. Mi smo prilično promenili ekipu u odnosu na prošlu sezonu, kao i IMT. Taj skor je sigurno interesantan novinarima, ali meni ne znači puno i neće biti faktor u utakmici.
Ekipa iz Pančeva četvrto kolo čeka sa dva osvojena boda, a lako je mogla da ima i više na svom kontu.
– Slažem se da smo zaslužili malo više bodova po prikazanoj igri, ali opet kažem, ako radimo prave stvari iz utakmice u utakmicu, i ako smo posvećeni trenažnom procesu na način na koji ja želim, mislim da dugoročno nećemo imati problema. Što se tiče kadrovske situacije, svi su zdravi i spremni da daju svoj maksimum. Da li će biti promena u odnosu na to ko će početi utakmicu, to ne mogu da vam kažem – ostao je zagonetan Koković.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
DELIJE TUGUJU! Saznali vest koju nikako nisu želeli, a tiče se KK Crvena zvezda
10. 08. 2025. u 12:00
"NISAM SE VIDEO U SRBIJI": Dušan Tadić progovorio o Crvenoj zvezdi
10. 08. 2025. u 09:57
VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas
OVE godine u borbi za Komjuniti šild gledaćemo obračun Kristal palasa i Liverpula. Meč se naravno igra na "Vembliju" i počinje u prepoznatljivom britanskom terminu od 16 časova po istočnoevropskom vremenu.
10. 08. 2025. u 07:40
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)