"NISAM SE VIDEO U SRBIJI": Dušan Tadić progovorio o Crvenoj zvezdi
ČEKALA je Crvena zvezda Dušana Tadića, nije ga dočekala. Izbor srpskog fudbalera bio je Al Vahda, a nekoliko dana nakon predstavljanja u govorio je o ponudi crveno-belih i drugim temama.
Na početku razgovora za "Mocart sport" otkrio je zašto je odabrao Al Vahdu.
- Dosta sam razmišljao i shvatio sam da bih hteo da probam neko novo iskustvo, neku novu avanturu. Naravno, negde gde ću moći da imam i kvalitetan i lep život, uz motivaciju da se potrudim da se borim za trofeje.
Nekadašnji kapiten Zvezde imao je ponude Ajaksa, Atletiko Madrida, Olimpijakosa, Benfike...
- Jeste, bilo je stvarno dosta dobrih ponuda i dosta sam ih odbio, možda i previše. Bukvalno sam se u jednom momentu zapitao, da li je moguće da mi u svakoj ponudi nešto smeta i da ne mogu da se odlučim. Nikad mi nije bilo tako teško da odlučim, ali eto, na kraju sam presekao i srećan sam zbog toga.
Dušan Tadić bio je viđen u Crvenoj zvezdi, ali do saradnje nije došlo.
- Da, sedeli smo dugo i lepo smo se ispričali. Zvezdan Terzić i Crvena zvezda učinili su i više nego što treba da bih došao kod njih i stvarno sam im zahvalan na tome. Jednostavno mi je bilo teško da odlučim, nisam video sebe i porodicu da se vraćamo u Srbiju u ovom momentu, iako me drma nostalgija i željan sam kuće i svoje zemlje.
Potom je detaljnije objasnio zašto se nije vratio u srpski fudbal.
- Nije da nisam video sebe u srpskom fudbalu, naprotiv, želeo sam da ga poboljšam svojim znanjem i stečenim iskustvom. Nego, pre svega mislim na život u Srbiji. Koliko god da mi je lepo kod kuće i da me drma nostalgija i koliko god nisam bio siguran sam sa sobom šta želim, potrebno mi je određeno vreme da prvo „namestim“ neke stvari, da se pripremim za povratak kući. Nikada mi nije bilo tako teško da se odlučim, jer sam želeo u suštini sve da probam, a to nije bilo moguće.
