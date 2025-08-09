HAOS U ENGLESKOJ! Navijač utrčao na teren, pa nasrnuo na fudbalera
Otvaranje sezone u engleskom Čempionšipu ostaće upamćeno po skandalu koji je obišao planetu.
Birmingem i Ipsvič odigrali su 1:1, ali je susret obeležila situacija iz poslednjeg minuta nadoknade, gde je jedan od navijača domaćeg tima uleteo u teren i pesnicom nasrnuo na fudbalera Ipsviča Tejlora.
Domaćin je poveo golom Džeja Stensfilda u 55. minutu, ali je u petom minutu sudijske nadoknade iz penala izjednačio Džordž Hirst, što je bio samo početak tenzija.
Hirst je provocirao domaće navijače tako što je prislonio uvo ka njima tokom radovanja, a kamera je uhvatila trenutak u kom govori "To je ono što ja radim".
Njegov saigrač Konor Čaplin je šutnuo loptu ka tribinama i dobio žuti karton, a zvezda Birmingema, Kristof Klarer je reagovao i krenuo je haos.
