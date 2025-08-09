Fudbal

HAOS U ENGLESKOJ! Navijač utrčao na teren, pa nasrnuo na fudbalera

Новости онлајн

09. 08. 2025. u 13:58

Otvaranje sezone u engleskom Čempionšipu ostaće upamćeno po skandalu koji je obišao planetu.

ХАОС У ЕНГЛЕСКОЈ! Навијач утрчао на терен, па насрнуо на фудбалера

FOTO: Profimedia

Birmingem i Ipsvič odigrali su 1:1, ali je susret obeležila situacija iz poslednjeg minuta nadoknade, gde je jedan od navijača domaćeg tima uleteo u teren i pesnicom nasrnuo na fudbalera Ipsviča Tejlora.

Domaćin je poveo golom Džeja Stensfilda u 55. minutu, ali je u petom minutu sudijske nadoknade iz penala izjednačio Džordž Hirst, što je bio samo početak tenzija.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Hirst je provocirao domaće navijače tako što je prislonio uvo ka njima tokom radovanja, a kamera je uhvatila trenutak u kom govori "To je ono što ja radim".

Njegov saigrač Konor Čaplin je šutnuo loptu ka tribinama i dobio žuti karton, a zvezda Birmingema, Kristof Klarer je reagovao i krenuo je haos.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima