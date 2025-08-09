HAOS U ENGLESKOJ! Navijač utrčao na teren, pa nasrnuo na fudbalera

Otvaranje sezone u engleskom Čempionšipu ostaće upamćeno po skandalu koji je obišao planetu.

FOTO: Profimedia

Birmingem i Ipsvič odigrali su 1:1, ali je susret obeležila situacija iz poslednjeg minuta nadoknade, gde je jedan od navijača domaćeg tima uleteo u teren i pesnicom nasrnuo na fudbalera Ipsviča Tejlora.

Domaćin je poveo golom Džeja Stensfilda u 55. minutu, ali je u petom minutu sudijske nadoknade iz penala izjednačio Džordž Hirst, što je bio samo početak tenzija.

Opening night of the season and this Birmingham fan just can’t help himself.#BIRIPS pic.twitter.com/a941Zlh6qN — NEP Daily Football Podcast (@northendpod) August 8, 2025

Hirst je provocirao domaće navijače tako što je prislonio uvo ka njima tokom radovanja, a kamera je uhvatila trenutak u kom govori "To je ono što ja radim".

Njegov saigrač Konor Čaplin je šutnuo loptu ka tribinama i dobio žuti karton, a zvezda Birmingema, Kristof Klarer je reagovao i krenuo je haos.