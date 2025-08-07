FUDBALERI Partizana dočekuju Hibernijan u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč uživo pratite na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

Partizan - Hibernijan (početak 21)

19.52 - Partizanove rezerve su golman Krinić, te Kostić, Natho, Kalulu, Karabeljov, Zahdid, S. Petrović, D. Jovanović, Milić, Janković i Alilović, dok su na gostujućoj klupi dva čuvara mreže, Salinger i Džonson, te igrač manje nego što je rezervi crno-belih - Henli, Jouan, Maneh, Kliđe, Hoilet, Megva, Mekintajr i Kembel.

19.50 - Trener Hibernijana, Dejvid Grej, odabrao je formaciju 4-3-3, a nju uz golmana Smita čine O'Hara, Buširi, Iredejl, Obita - Koden, Levit, Muligan - Bojl, Bouvi, Mekgrat

19.47 - Evo i sastava! Partizan nastupa u formaciji 4-2-3-1, a igraju M. Milošević - Roganović, Đurđević, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Sek, M. Vukotić, Trifunović - J. Milošević

UOČI MEČA

Crno-beli će pokušati da pred svojim navijačima stvore zalihu pred revanš u Edinburgu, zakazan za sedam dana. Pobednik ovog duela obezbediće plasman u plej-of rundu, gde će se sastati sa boljim iz dvomeča između kiparskog AEK-a iz Larnake i poljske Legije iz Varšave.

Partizan je do trećeg kola stigao ubedljivim nastupima protiv ukrajinske Oleksandrije. U prvom meču u gostima pobedio je sa 2:0, a u revanšu u Beogradu upisao ubedljivih 4:0 i time najavio da bi ova sezona mogla doneti nešto stabilniju formu na evropskoj sceni.

Tim Srđana Blagojevića delovao je kompaktno, sigurno u defanzivi, dok je u napadu koristio širinu terena i izrazitu brzinu po bokovima, što bi mogao biti jedan od ključeva i protiv Hibernijana.

Sa druge strane, Hibernijan je u ovu fazu kvalifikacija ušao nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope. Škoti su poraženi od danskog Mitjilanda posle dramatičnog dvomeča i produžetaka, pa su se "spustili" u Ligu konferencije, gde sada traže novu priliku da produže evropsku sezonu.

U škotskom prvenstvu startovali su pobedom nad Dandijem, ali je tim trenera Dejvida Greja do sada u novoj sezoni odigrao tri zvanična meča. Partizan, pak ima šest utakmica iza sebe.

Ovo će biti prvi zvanični meč između Partizana i Hibernijana u istoriji evropskih takmičenja. Iako su oba tima imala duge evropske staze, putevi im se do sada nisu ukrštali.

