ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
Podsetimo, pristalice poljskog kluba su ne samo zdušno bodrile svoje ljubimce, već su na "udarnom" mestu svoje tribine istakli transparent na srpskom jeziku.
I to ne bilo koji.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Čak ne ni sa klasičnom, belom pozadinom.
Naime, navijači Leha su na dugačkoj srpskoj trobojci ispisali:
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
"Kosovo je Srbija!"
Taj transparent je tokom čitavog meča krasio tribinu Lehovih pristalica, oduševivši i srpsku sportsku javnost, a naravno i same goste sa Marakane, koji su se i javno zahvalili:
- Dziękuję, Lech Poznan - poručili su iz Zvezde putem društvenih mreža, a ta poruka je bila od srca: "Hvala, Leh".
Za to vreme, u Prištini kulja bes zbog istine koja je navedena na transparentu (i Zvezdine zahvalnosti sportskom suparniku).
Tako prištinski dnevnik "Koha ditore" pod naslovom "Skandal u Ligi šampiona, Zvezda se zahvaljuje Poljacima na transparentu Kosovo je Srbija“ ističe da je "Poljska bila među prvim zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova 2008. godine, ali deo poljskih navijača i dalje podržava srpske narative o kosovskom pitanju".
Lažnoj državi, međutim, ostaje samo da tuguje što sve više ljudi širom Evrope i sveta, i to javno, ističe da je južna srpska pokrajina - srpska.
Uzalud su i te medijske žalopojke u stilu "Vidite šta rade Poljaci!", i zaključci koji pozivaju na kažnjavanje ("UEFA je dosledno izricala novčane kazne i sankcije klubovima ili federacijama za slične incidente"). Uzalud - jer se istina, ma šta joj radili, ne može sakriti.
Kad je revanš Crvena zvezda - Leh?
Podsetimo, Zvezda je rezultatski nokautirala Leh u Poljskoj, ali još uvek nije prošla u plej-of za Ligu šampiona. Treba da "potvrdi" dobar rezultat i u revanšu, a on je na programu sledećeg utorka, od 21 čas, na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
---
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!
07. 08. 2025. u 16:14
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
07. 08. 2025. u 18:58
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima
PARTIZAN će večeras od 21.00 čas na svom stadionu dočekati škotski Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
07. 08. 2025. u 10:20
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)