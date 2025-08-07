"RASTEMO IZ SEZONE U SEZONU": Zvezdan Terzić se oglasio posle velike pobede Crvene zvezde!
CRVENA zvezda ostvarila je pobedu protiv Leha u Poznanju sa 3:1. Zadovoljstvo zbog ovog trijumfa nije krio generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić.
On se obratio medijima i istakao je da klub raste iz sezone u sezonu.
- Čestitam našim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim ovim rezultatima. Pobedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub. Ostvarili smo veliku pobedu i napravili značajnu prednost, ali nema opuštanja. Ništa nije završeno. Ovo je bilo samo prvo poluvreme - rekao je Terzić.
Terzić je iskoristio priliku da pozove navijače da u revanšu napune "Marakanu" i pomognu ekipi da overi plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.
- Poljski šampion je i sinoć pokazao da je odličan tim. Čeka nas teška utakmica u revanšu. Moramo biti maksimalno fokusirani u pripremi revanš meča. Još jednom koristim priliku da pozovem navijače da već protiv TSC-a u što većem broju dođu na "Marakanu", a potom i da je ispune do poslednjeg mesta u revanšu protiv Leha. Treba nam pun stadion i velika podrška navijača da bi se na kraju svi zajedno radovali. Idemo korak po korak do Lige Šampiona. Prvi sledeći je u utorak na "Marakani" - zaključio je Terzić.
Podsetimo, druga utakmica ovih timova na programu je u utorak, 12. avgusta od 21 sat.
