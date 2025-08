"BILO JE MNOGO KLUBOVA, UKLJUČUJUĆI I CRVENU ZVEZDU!" Marko Nikolić otkrio kako je Luka Jović izabrao AEK pre crveno-belih

Trener AEK-a Marko Nikolić otkrio je grčkim medijima da je Crvena zvezda želela da dovede Luku Jovića u trenutku kada je on već bio pred transferom u taj grčki klub, ali da je reprezentativac Srbije održao svoju reč i došao u žuto-crni deo Atine.

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

- Luka Jović stiže iz moje zemlje. Klub je uradio veliki posao da dovede igrača koji je do sada imao vrlo dobru karijeru. Zato želim da se zahvalim predsedniku Mariosu Liopulosu i njegovim saradnicima Havijeru Ribaltu, Minasu Lisandruu i svima koji su doprineli da dovedu Jovića. Uradili su to sa velikim entuzijazmom i brzinom" - izjavio je srpski strateg koji je od ovog leta na kormilu Atinjana.

- Kažem to jer je bilo mnogo drugih klubova koji su želeli Jovića, uključujući i Crvenu zvezdu, koja je pokušala u poslednjem trenutku da preokrene situaciju. Moram takođe reći i ovo: Luka je pokazao sjajan karakter - od momenta kada je dao reč, održao je. Ne zbog novca niti bilo čega drugog.

Nikoliću se, kaže, veoma dopada želja koju je video tokom razgovora sa srpskim reprezentativcem.

- Vrlo je važno što vrlo motivisan dolazi kod nas. Osetio sam to dok sam pričao sa njim, to je osetio i sprtski direktor Havijer Ribalta kada se sreo sa njim. Doveo je dobrog igrača u dobrim godinama, za naš tim. Naravno da će nam takav igrač doneti individualni kvalitet.

Prema rečima srpskog trenera Jović će za nekih sedam do deset dana biti u stanju da doprinese ekipi.

- Naravno, moraće da se pokaže na terenu i za to će trebati određeno vreme, jer u fudbalu ne dovedete igrača da bi on mogao sutradan da igra. To se ne dešava. Trenutno moramo da radimo bez njega i nadam se da će za sedam do deset dana biti u mogućnosti da nam pomogne makar i kroz manju minutažu.

