"JEDINI REPER NA TU TEMU": Ovako je Radomir Koković najavio duel Železničara i Napretka

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred utakmicu trećeg kola Super lige Srbije sa kruševačkim Napretkom, koja se u ponedeljak od 19 sati igra na stadionu u Pančevu.

FOTO: FK Železničar Pančevo

– Dva kola su prošla, mi nemamo nešto pretirano veliki uzorak na temu igre Napretka. Oni su prvo kolo, maltene 90 minuta igrali sa igračem manje, tako da tu utakmicu možemo da zaboravimo. Utakmica koju su odigrali sa Novim Pazarom je jedini reper koji imamo na tu temu. Ekipa Napretka izgledala je ozbiljno u toj utakmici. Igrala je protiv ekipe koja je naš predstavnik u evropskim kupovima, ni malo lak protivnik. Čini mi se da je Napredak bio bliži pobedi. Jako iskusna ekipa koja zna šta hoće. Dobro sređeni u svim fazama. Imaju malo neke specifike u određenim fazama igre – rekao je Koković.

Potom je analizirao svoj tim.

– Mislim da smo spremni da odgovorimo na te njihove varijante što se nas tiče. Mi smo dobro radili posle Kragujevca, naporna utakmica za nas iz koje smo izašli sa bodovima, hteli smo sva tri, uzeli smo jedan. Mislim da je ekipa na toj utakmici odgovorila pre svega intenzitetom u svim fazama igre i to je nešto na čemu ćemo insistirati u nastavku. To mora da nas odlikuje, taj intenzitet i ta agresivnost, pogotovo u defenzivnoj fazi, to mora da bude jedna konstanta, nekad će se pobediti, nekad će se izgubiti, nekad će se uzeti bod, ali to je nešto što mora da nas definiše i to mora da bude, kao što sam rekao na početku, deo našeg identiteta. Ono što moramo da napredimo je igra sa loptom, konkretno mislim na malo više kontrole i na malo više donošenja dobrih odluka u završnoj trećini. Očekujem otvorenu utakmicu, očekujem dve ekipe koje će biti spremne da se nadigravaju i koje će ići na pobedu u svakom slučaju.

Kadrovska situacija u ekipi je dobra.

– Jedino ne možemo da računamo na Marka Ćurića koji se povredio na pripremama i ovom prilikom želim mu što brži postoperativni oporavak i da se što brže vrati kod nas jer je jako značajan igrač za nas i za naš performans na terenu. Tako da je situacija kadrovska povoljna i mogu da računam na sve igrače sutra.

Železničar je iz prva dva kola, protiv Partizana i Radničkog 1923 mogao lako da osvoji i više od jednog boda.

– Nismo nadigrani u prva dva kola, čak naprotiv, izašli smo iz te dve utakmice sa jednim bodom, međutim, kao što sam rekao, prvenstvo je maraton, nije sprint, meni je značajno da pozitivne stvari koje smo imali u prva dva kola protiv Partizana i Kragujevca prenesemo i na treće kolo. Da neke stvari koje smo radili dobro zadržimo, a da se nadgrađujemo u stvarima koje nisu bile tako dobre, tako da je sve ovo proces i ja očekujem da kako sezona bude odmicala da mi unapređujemo kvalitet igre i dižemo formu.

Za dobre rezultate potrebna je i adekvatna podrška navijača.

– Ovom prilikom želim da se pre svega zahvalim navijačima na našoj prvoj podršci protiv Partizana. Bili su tu uz nas i želeo bih ovom prilikom da ih pozovem da nas podrže i sutra. Znam da je ponedeljak, malo nezgodan termin, ali ko god je u prilici, kome god je ovaj klub u srcu i ko god voli fudbal, značila bi nam podrška – zaključio je Koković.

