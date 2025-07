SPREMAJU SE BOMBE NA OLD TRAFORDU! Mančester junajted zainteresovan za Votkinsa i Šeška

NAŠE najmlađe rukometašice svoj prvi pravi ispit polažu na EP do 17 godina od 30. jula do 10. avgusta u Podgorici. Srpkinje danas (19.30) u prvom kolu grupe D igraju sa Mađarskom. Sutra (14.30) se sastaju sa Slovenijom, a u subotu (14.30) sa Norveškom. Prve dve selekcije nastaviće takmičenje u Top 12, D grupa se ukršta sa C, u kojoj su Holandija, Island, Švajcarska i Farska ostrva.